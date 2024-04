Najnowsza odsłona "Love Island" trwa w najlepsze, a długo wyczekiwany finał zbliża się wielkimi krokami. W tym sezonie bez wątpienia nie brakuje niespodzianek i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Ostatnio niezłe zamieszanie narobiła Nicole z Mateuszem. Wcześniej, to Adrian i Oliwa uchodzili za jednych z bardziej kontrowersyjnych uczestników. Czyżby po powrocie z Wyspy Miłości między tą dwójką narodziło się płomienne uczucie? Te zdjęcia mówią same za siebie.

"Love Island". Adrian i Oliwia są parą po programie? Spójrzcie na to zdjęcie

Adrian i Oliwia już od samego początku wzbudzali ogrom emocji wśród widzów. Kobieta zdaniem wielu nieustannie tworzyła nowe spiski i intrygi. Z kolei mężczyzna za wszelką cenę starał się utrzymać w telewizyjnym show jak najdłużej. Początkowo był wielce zakochany w Wiktorii. Jednak, gdy ta odpadła z programu, szybko znalazł sobie nowy obiekt westchnień w postaci Emilii. Później sparowany był właśnie z Oliwią, z którą wcześniej się przyjaźnił. Gdy Wiktoria pojawiła się znowu w willi, Adrian szybko stracił zainteresowanie przyjaciółką i padł w ramiona dawnej partnerki, co bardzo zabolało kobietę. Finalnie Adrian i Oliwia opuścili Wyspę Miłości jednak jako para, ale jako ta, która ma najmniejszą szansę na miłość. Wiele wskazuje jednak na to, że ich relacja mogła przetrwać po programie. W mediach społecznościowych pojawiły się bowiem ich wspólne zdjęcia. Na fotografiach nie szczędzą sobie czułości. Widać, że po opuszczeniu programu mocno zbliżyli się do siebie. Być może narodziła się nawet między nimi pewnego rodzaju chemia. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Love Island". Nowa uczestniczka była w "Projekcie Lady"

Jakiś czas temu na Wyspie miłości pojawiły się nowe uczestniczki. Widzowie bardzo szybko zorientowali się, że jedna z nich ma już za sobą telewizyjny debiut. Chodzi o Dominikę, która lata temu wzięła udział w programie "Projekt Lady". Z programu odpadła jednak już w pierwszym odcinku. Myślicie, że w "Love Island" utrzyma się dłużej?