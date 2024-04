Widzowie z pewnością przebierają już nogami, bowiem na jesieni będę mieli okazję oglądać 11. odsłonę popularnego show "Rolnik szuka żony". Tymczasem w minione święta wielkanocne został wyemitowany zerowy odciek programu, w którym poznaliśmy dziesięcioro potencjalnych uczestników. Do programu zakwalifikuje się jedynie szczęśliwa piątka. Agata to jedna z kobiet, która postanowiła poszukać szczęścia w miłości w telewizji. Rolniczka ma za sobą trudne doświadczenia życiowe. Przez większość czasu ciężko pracowała, więc może pochwalić się okazałym gospodarstwem.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Waldemar padł ofiarą oszustów

"Rolnik szuka żony". Tak mieszka Agata. Jest na czym zawiesić oko

Agata mieszka na Mazowszu i na co dzień zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. - Moje gospodarstwo nastawione jest na hodowlę krów mlecznych i uprawę roślin - mówiła w programie. Kobieta ma do dyspozycji spory teren, na którym znajduje się duży dom jednorodzinny, a także liczne stodoły i budynki potrzebne do przechowywania zwierząt i specjalistycznego sprzętu. Na kadrach, jakie mieliśmy okazję widzieć w odcinku, możemy zobaczyć, że pomieszczenia w domu urządzone są bardzo przytulnie. Nie brakuje ciepłych kolorów, a także licznych dodatków umilających wnętrze. Z kolei na zewnątrz dom jest otynkowany na beżowo. Przed wejściem znajduje się taras, gdzie Agata może się zregenerować po ciężkim dniu pracy. Oprócz tego wokół domu rozciąga się piękny ogród. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Agata przeżyła wielką stratę. Takiego mężczyzny poszukuje

Mając 34 lata, Agata straciła męża i została sama z czwórką dzieci. Po wielu latach od tragedii kobieta zdecydowała się wysłać zgłoszenie do programu z nadzieją, że ktoś zapełni jej pustkę w sercu. Jakiego mężczyzny szuka? - Niekoniecznie musi to być rolnik. Potrzebuję kogoś, kto by mnie adorował, zaprosił na randkę. Zaimponuje mi mężczyzna, który będzie o mnie dbał. Temperament może mieć spokojniejszy ode mnie. Fajnie, gdyby tańczył. Bo ja uwielbiam tańczyć. Powinien być zadbany, wysoki - zdradziła w zerowym odcinku. Myślicie, że znajdzie szczęście w programie? ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Elżbieta Czabator ma dość. Zaapelowała do widzów. "Nie potrzeba karabinu".