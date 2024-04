Co się stało Konradowi Piaseckiemu? Przeprosił widzów na antenie TVN24

Za nami wybory samorządowe, które odbyły się w pierwszą niedzielę kwietnia. Tradycyjnie o godzinie 21 niemal wszystkie główne stacje telewizyjne rozpoczęły nadawanie programów wyborczych przedstawiających wyniki exit poll. Prawie wszystkie - bo widzowie Polsatu mogli w tym samym czasie śledzić najnowszy odcinek "Tańca z gwiazdami". Na antenie TVN24 już o godzinie 23 wyemitowano z kolei specjalny odcinek programu "Kawa na ławę" poświęcony wyborom. Poprowadził go Konrad Piasecki.

Konrad Piasecki przeprosił za swój głos. Zwrócił się do widzów

W niedzielnym wydaniu "Kawy na ławę" nie tylko omawiano pierwsze przewidywane wyniki wyborów. Piasecki zaprosił do studia także przedstawicieli różnych partii. W programie pojawili się Cezary Tomczyk, Joanna Mucha, Andrzej Szajna, Michał Dworczyk oraz Krzysztof Bosak. Już na samym wstępie można było jednak usłyszeć, że prowadzący ma pewne problemy z głosem, który był mocno zmieniony. Konrad Piasecki zwrócił się do widzów, w żartobliwy sposób komentując całą sytuację.

Przepraszam za swój głos, ale wezwania do wysokiej frekwencji nadwyrężyły go nieco

- powiedział z rozbawieniem.

Konrad Piasecki Konrad Piasecki, KAPiF

Gwiazdy chwaliły się zdjęciami przy wyborczych urnach

W dniu każdym wyborów na Instagramie królują zdjęcia celebrytów oddających głosy. Gwiazdy w ten sposób nie tylko informują o spełnieniu obywatelskiego obowiązku, ale też do tego samego zachęcają swoich fanów. 7 kwietnia nie sposób było nie zwrócić uwagi m.in. na post Moniki Olejnik. Dziennikarka postawiła na odważną stylizację składającą się z czarnej ramoneski zestawionej z beżowymi bojówkami. Do instagramowego posta Olejnik dodała także bardzo wymowny opis. "Święto demokracji. Głosując, słucham tradycyjnie Grześka Ciechowskiego "Nie pytaj o Polskę"! Jakiej muzyki słuchacie na wybory 2024?" - napisała, dodając, "wybory samorządowe w waszych rękach". Podobnymi słowami do fanów zwrócili się także Barbara Kurdej-Szatan i jej mąż. "Obowiązek obywatelski spełniony! Kochani, pamiętajcie, że dziś wybory! Dziś wybieramy tych, którzy są najbliżej nas, czyli prezydentów miast, radnych - tych, którzy decydują o naszym miejscu zamieszkania, naszym 'ogródku'" - pisali. Więcej o gwiazdach na wyborach samorządowych przeczytasz w tym artykule.