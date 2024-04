11. sezon uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami. W minione święta wielkanocne został wyemitowany zerowy odcinek formatu. Poznaliśmy w nim dziesięcioro kandydatów, którzy obecnie oczekują na listy od telewidzów. Piątka, która otrzyma najwięcej zgłoszeń, pojawi się w najnowszej edycji. Wiele emocji wśród fanów programu wzbudziła m.in. wizytówka 23-letniej Wiktorii, która jest też popularną tiktokerką. Zastanawialiście się, jak kiedyś wyglądała? Do sieci trafiły jej archiwalne zdjęcia.

"Rolnik szuka żony". Wiktoria na starych zdjęciach. Tak wtedy wyglądała

Wiktora jest popularna w mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku. Z kolei na Instagramie jej profil zgromadził ponad 25 tys. obserwujących. Mało tego, młoda kobieta ma już za sobą telewizyjny debiut. Jakiś czas temu pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie". W programie śniadaniowym opowiedziała m.in. o tym, że zanim została rolniczką, marzyła o karierze w aktorstwie. Warto również zauważyć, że wraz z biegiem czasu Wiktoria nieco się zmieniła. W sieci pojawiły się zdjęcia potencjalnej uczestniczki programu sprzed lat. Choć do tej pory nosi ten sam kolor włosów i na pierwszy rzut oka, nie widać, aby korzystała z jakichkolwiek zabiegów upiększających, to zdecydowanie wydoroślała i stała się o wiele dojrzalsza. Zmieniła także styl ubierania się. Teraz stawia na delikatny, prawie niewidoczny makijaż oraz prostszą fryzurę. Na jednym z ujęć ma za to równo ściętą grzywkę i mocniejszy make-up. Kiedyś nosiła także okulary. Więcej zdjęć znajdziecie na dole strony.

"Rolnik szuka żony". Wiktoria podzieliła fanów programu

Choć ostateczny skład 11. edycji "Rolnik szuka żony" poznamy dopiero za kilka miesięcy, to fani programu są niemal pewni, że zobaczymy w nim Wiktorię. Nie wszyscy patrzą jednak na nią przychylnie. Oczywiście jedny wspierają i dopingują, ale jest również spora grupa, która uważa, że kobieta zgłosiła się do telewizyjnego show nie po znalezienie miłości, a po zdobycie sławy i rozpoznawalności. "Może się mylę, ale wydaje mi się, że tu bardziej chodzi o parcie na szkło" - napisała jedna z internautek na oficjalnym instagramowym profilu. W sprawie głos zabrał także były uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia", który przyłączył się do grona osób twierdzących, że Wiktoria poszukuje jedynie sławy i rozgłosu. A wy co o tym sądzicie?