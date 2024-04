- Dzień dobry, to jest historyczny moment. Witamy państwa bardzo serdecznie, rozpoczynając tym samym nową erę w dziejach Republiki, bowiem dzisiaj ruszamy z telewizją śniadaniową właśnie tutaj - tymi słowami rozpoczął się pierwszy odcinek szumnie zapowiadanej śniadaniówki TV Republika. Ze studia powitały widzów dawne gwiazdy TVP, czyli Anna Popek i Rafał Patyra. I choć próbowali ratować program profesjonalizmem, do rozmachu konkurencyjnych porannych programów "#wstajemy!" zdecydowanie daleko.

Obejrzeliśmy nową śniadaniówkę TV Republika

Pierwsze, co rzuca się w oczy w nowym programie śniadaniowym Republiki, to fakt, że nie powstaje on w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu, ale na green screenie, gdzie prowadzący mają do dyspozycji jedynie kanapę i stolik. Z tego powodu, gdy Anna Popek i Rafał Patyra zwracają się do widzów na stojąco, można odnieść wrażenie, że dryfują w przestworzach. Strefa graficzna "#wstajemy!" ogólnie wymaga zresztą pewnego dopracowania. M.in. powtarza się krajobraz wyświetlany za znajdującymi się w studiu "oknami", brakuje też pasków informujących, kim są zaproszeni do studia goście. Trudno oprzeć się wrażeniu, że całość sklejana była trochę na szybko.

śniadaniówka TV Republika śniadaniówka TV Republika, YouTube/Telewizja Republika

Nie obyło się też bez kilku wpadek. Sam program wystartował z kilkuminutowym opóźnieniem, słychać było krzyki z kulis, gdy jedna z osób pomyliła się, patrząc do złej kamery, a w trakcie wejścia prowadzącej nagrywającej materiał w terenie, ucięto początek jej wypowiedzi. Wystąpił też problem techniczny, przez który Popek i Patyrze nie udało się połączyć z Michałem Rachoniem. - Może karmi psa i nie jest jeszcze gotowy, żeby z nami porozmawiać - ratował sytuację Patyra.

Śniadaniówka Republiki nie mogła sobie odmówić wbicia szpili w nowy rząd

Początkowo można było odnieść wrażenie, że Republika nieco spuściła z tonu i w nowej śniadaniówce będzie poruszać wyłącznie raczej lekkie tematy, które są charakterystyczne dla tego typu formatu. Mieliśmy m.in. wizytę w zoo, omówienie pogody w górach czy rozmowę o życiu Haliny Konopackiej. Stacja nie mogła się jednak powstrzymać, aby nie wejść w krytykę polityki nowego rządu. Już w pierwszym odcinku można było zobaczyć dość tendencyjne podejście do tematu zrezygnowania z prac domowych. - Ja tak sobie myślę, że jeżeli dzieci nie będą miały prac domowych, to jak wrócą do domu, to (...) dziecko po co sięgnie? Myślę, że najczęściej po smartfona - zwróciła się Popek do zaproszonych do studia gościń. Skrytykowano także nowy program nauczania, który zakłada okrojenie lektur. - Nie boicie się, że będzie głupsze społeczeństwo? - spytała wprost prowadząca. Cały odcinek "#wstajemy!" choć faktycznie, jak zapowiadali gospodarze, rozpoczął się najwcześniej ze wszystkich śniadaniówek, bo już o 6:05, to też najkrócej z nich trwał. O 7:10 było po wszystkim. Czujecie się zachęceni?