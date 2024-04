"Rolnicy. Podlasie". Cała prawda o Andrzeju z Plutycz. Tyle ma lat

Program "Rolnicy. Podlasie" jest chętnie oglądany przez widzów. Najbardziej rozpoznawalnymi uczestnikami formatu emitowanego na antenie Fokus TV są Gienek oraz Andrzej z Plutycz. Ich codzienne życie na wsi cieszyło się taką popularnością, że postanowili założyć także swój kanał na YouTubie. Ten krok okazał się strzałem w dziesiątkę. Mogą pochwalić się sporym gronem odbiorców. Ich kanał subskrybuje aż 115 tysięcy użytkowników. Co wiemy o samym Andrzeju z Plutycz? Dotarliśmy do informacji na temat jego wieku.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila z programu "Rolnik szuka żony" opowiedziała o stalkerze

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej uczęszczał do technikum mechanicznego. Jest po 40

Andrzej z Plutycz gospodaruje na 50 hektarach ziemi. Uczestnik telewizyjnego formatu hoduje zwierzęta. Może także pochwalić się całkiem pokaźną kolekcją sprzętów, które są przydatne do pracy w gospodarstwie. Jaką szkołę skończył Andrzej, zanim w pełni zaangażował się w obowiązki rolnika? Wygadał się jego tata, Gienek. Andrzej uczęszczał do technikum mechanicznego i nie kontynuował już później edukacji. - Przyjeżdżali na chama go na studia zabrać. Nie chciał i już - mówił. Wiele osób zastanawia się także, w jakim wieku jest Andrzej. Jak się okazuje, mężczyzna w listopadzie 2023 roku świętował 41. urodziny. Kolejna impreza zbliża się więc wielkimi krokami. Sądzicie, że uczestnik programu "Rolnicy. Podlasie" wygląda na swój wiek? Po więcej zdjęć Andrzeja z Plutycz zapraszamy do galerii na górze strony.

Andrzej z Plutycz Fot. @Gienek i Andrzej Plutycze / YouTube / screenshot

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej nie pojawił się na odcinku. Dlaczego?

W odcinku programu "Rolnicy. Podlasie", który został wyemitowany w marcu, zabrakło Andrzeja. Dlaczego go nie było? Wyjechał do Centrum Rehabilitacji Rolników i wyraźnie zrelaksowany zdał relację z pobytu swojej rodzinie. - Leczą, trzy razy dziennie posiłek, dobrze karmią. Dobrych kolegów mam w pokoju - zaczął Andrzej. Później rolnik wspomniał także o innym towarzystwie. Wyznał, że w sanatorium "nie brakuje" także koleżanek. ZOBACZ TEŻ: "Rolnicy. Podlasie". Andrzej z Plutycz odnalazł prawdziwą miłość? Tak się wygadał. "Może wyjść coś z tego"