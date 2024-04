Obecnie widzowie mogą oglądać występy jubileuszowej, 20. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". Wśród uczestników mamy zwycięzców oraz finalistów poprzednich odsłon programu. Jedną z biorących udział jest Katarzyna Skrzynecka, która w 199. odcinku show wcieliła się w jednego z braci bliźniaków z Golec uOrkiestry. Internauci nie byli zadowoleni z występu.

REKLAMA

Zobacz wideo Skrzynecka i jej reakcja na telefon z TTBZ

Katarzyna Skrzynecka wystąpiła w TTBZ. W komentarzach zawrzało

Program "Twoja twarz brzmi znajomo" zadebiutował w polskiej telewizji w 2014 roku. W tegorocznej, jubileuszowej edycji możemy oglądać występy, m.in. Stefano Terrazzino, Aleksandry Szwed, Barbary Kurdej-Szatan czy Kacpra Kuszewskiego. Większość uczestników wygrała swoje edycje lub zajęła miejsce na podium. Wśród nich znajduje się również Katarzyna Skrzynecka, która zwyciężyła w pierwszej odsłonie programu. Później zasiadała w jury aż do 17. edycji włącznie. W najnowszym, 199. odcinku, aktorka wcieliła się w Łukasza Golca. Na scenie pojawił się również jeden z bliźniaków z Golec uOrkiestra, który towarzyszył Skrzyneckiej podczas występu. Internauci nie byli jednak zadowoleni z wykonania oraz przede wszystkim z charakteryzacji kobiety. "Zrobili z Kasi Pingwina z filmu Batman", "Najgorszy występ. Czy ktoś, kto robił charakteryzację, w ogóle widział Golców? To straszne, że do jubileuszowej edycji wzięli tak słabych charakteryzatorów", "Kto zrobił tą charakteryzację. Karykatura normalnie", "Okropnie ją zrobili, masakra i tekst zgubiła, słabiutko" - czytamy.

Małgorzata Walewska odchodzi z "Twoja twarz brzmi znajomo"? Wymowna reakcja

Śpiewaczka operowa ocenia występy uczestników od pierwszej edycji. Jest jedyną, która zasiada w jury od początku programu do teraz. Na Facebooku Walewska opublikowała zdjęcie z podpisem: "Dziękuję Polsatowi za dziesięć pięknych lat współpracy i 'Twoja twarz brzmi znajomo' za dwadzieścia edycji. I za te przepiękne, wiosenne tulipany z okazji jubileuszu", co mogło zaniepokoić. Niektórzy odebrali to jako pożegnanie z programem. "Ojej, nie myślałam, że odbierzecie ten wpis i zdjęcie jako pożegnanie! To po prostu podziękowania bez drugiego dna! A kwiaty cudne, prawda" - odpowiedziała na podejrzenia.

'Twoja twarz brzmi znajomo'. Znamy skład jubileuszowej edycji. Dawno niewidziane gwiazdy fot. Kapif