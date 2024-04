Aneta i Robert są parą z szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W finale programu udowodnili, że eksperci spisali się na medal, bo zdecydowali się pozostać w małżeństwie. Krótko po zakończeniu programu Aneta i Robert podjęli decyzję o powiększeniu rodziny i niedługo potem przywitali na świecie syna Mieszka. Para niedawno doczekała się drugiego dziecka. Ich córka Hania urodziła się jako skrajny wcześniak i od porodu jej rodzice walczyli, aby przeżyła. Mimo że dziewczynka nadal nie jest w pełni zdrowa i rodzina musi zachować najwyższą ostrożność, aby niczym jej nie zarazić, to jest coraz lepiej. Niedawno Robert zaskoczył żonę i fanów ogłoszeniem walki na jednej z gal typu freak fight. Szybko okazało się, że to jedynie żart z okazji prima aprilis. "Prędzej rozwód niż bym puściła, żeby robił takie głupoty (...). Dziwne poczucie humoru Roberta (...). Klatkę to ja mogę postawić mu na ogródku, w tej klatce, proszę, niech sobie robi, co mu się żywnie podoba!" - podsumowała krótko Aneta. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno zabrała się za wiosenne porządki i metamorfozę domu. Zobaczcie, jak zmieniła salon.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta przeprowadziła metamorfozę salonu. "Było jak w horrorze"

Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno przeprowadzili się do nowego domu. "Pierwszy dzień, pierwsza noc w nowym domku już za nami" - relacjonowała Aneta. Uczestniczka eksperymentu stacji TVN jest aktywna na Instagramie, gdzie chętnie pokazuje swoje codzienne życie. Właśnie zdradziła na InstaStories, że zdecydowała się na gruntowny remont salonu. Influencerka nie mogła znieść żółto-brązowego koloru kominka. "Pierwsze co po przeprowadzce, to [przemalowałam - red.] ten kominek. Musiałam natychmiast zmienić jego kolor" - zakomunikowała. Aneta zdecydowała się pomalować go na biało. Na odmalowanym kominku pojawiły się ślubne zdjęcia, fotografie dzieci i rośliny. "Straszny to mało powiedziane. Do horrorów się nadawał" - dodała żona Roberta, komentując wygląd kominka przed metamorfozą. W salonie zostały zmienione także meble i pojawił się nowy dywan. Jak oceniacie efekt końcowy? Zdjęcia z metamorfozy całego salonu znajdziecie w galerii na górze strony.

Jak się wam podoba metamorfoza naszego kominka?! To nie jest jeszcze efekt końcowy, ale najcięższa robota już na szczęście zrobiona. Zmiana tego żółto-zielono-jakiegoś tam koloru była priorytetem! Nie wytrzymałabym z nim długo - podkreśliła na Instagramie Aneta.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Aneta przeprowadziła metamorfozę kominka fot. instagram.com/anet.zuchowska

