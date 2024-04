Sara Szewczyk wzięła udział w czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". Była jedną z kandydatek Karola. Uczestniczka uległa wypadkowi podczas imprezy w domu rolnika - upadła i zraniła się w głowę. Chociaż ostatecznie nic jej się nie stało, to miała pretensje do Karola, że nie pojechał z nią do szpitala, co przekreśliło ich dalszą relację. Po zakończeniu programu "Rolnik szuka żony" Sara szczęśliwie ułożyła sobie życie i w 2021 roku stanęła na ślubnym kobiercu. Niedawno uczestniczka matrymonialnego show TVP1 urodziła drugie dziecko. Sara właśnie pokazała, jak jej ciało wygląda zaledwie trzy tygodnie po porodzie.

"Rolnik szuka żony". Sara pokazała ciało po porodzie. "To jest niesamowite"

Sara w 2022 urodziła syna, Igora. 12 marca 2024 roku na świat przyszedł drugi syn pary, Jakub. Informacja o narodzinach chłopca pojawiła się na profilu uczestniczki programu "Rolnik szuka żony" na Instagramie. "Wczoraj o 10:27 po raz kolejny poczułam, co to znaczy pokochać kogoś od pierwszego wejrzenia. Moje 3550 gramów szczęścia. Od teraz mam trzech mężczyzn do kochania. Kubuś, niech los ci sprzyja, o resztę zadbają rodzice. Poród może być cudownym przeżyciem. Jestem wdzięczna za wspaniałą opiekę w szpitalu. Cudownie jest czuć się zaopiekowaną, wtedy nawet ból schodzi na drugi plan" - napisała. Była kandydatka Karola z show TVP właśnie pokazała, jak jej ciało wygląda po porodzie. Sara pokazała zdjęcie wagi, która wskazuje niewiele ponad 54 kilogramy. Przyznała, ile przytyła w ciąży i nie mogła wyjść z podziwu, jak szybko jej ciało się zregenerowało.

Trzy tygodnie po porodzie. Kobiece ciało jest niesamowite. W ciąży pięć kilogramów na plusie. Obecnie waga niższa niż przed ciążą. Chyba dzieci dobrze mnie ćwiczą - napisała na InstaStories Sara.

'Rolnik szuka żony'. Sara fot. screen Instagra.com/saritka_sz

"Rolnik szuka żony". Sara w wiosennej scenerii z nowo narodzonym synkiem. "Z moim trzytygodniowym zajączkiem"

Z okazji Wielkanocy Sara opublikowała na Instagramie zdjęcie ze swoim nowo narodzonym synem, Kubą. Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" zapozowała na tle kwitnących magnolii. "To była piękna Wielkanoc. Pogoda dopisała jak nigdy. Długie spacery, powiew ciepłego wiatru, tego mi trzeba było. Z moim trzytygodniowym zajączkiem. Tak, Kubuś wczoraj skończył trzy tygodnie. Pytam się, jak? Kiedy?" - dodała w opisie. Zdjęcie znajdziecie na dole strony.