"Pytanie na śniadanie" to śniadaniówka, która gości przed telewizorami mnóstwo widzów. Program Telewizji Polskiej porusza wiele tematów. Nie da się ukryć, że największym konkurentem produkcji TVP jest "Dzień dobry TVN". Wygląda na to, że publiczny nadawca chce zwiększyć swoje szanse u potencjalnych odbiorców. Już 8 kwietnia fani będą mogli oglądać drugą śniadaniówkę. "Dobrego dnia" startuje na stacji TVP3. Wiemy, kto poprowadzi nowy format. Padły znane nazwiska.

Telewizja Polska szykuje nowy program. Znamy prowadzących

"Dobrego dnia" to nowy program śniadaniowy, który ma mieć swoją premierę 8 kwietnia. Format stacji TVP3 będzie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich, wspólna, będzie pokazywana w dni powszednie od 6.40 do 7.45. Z kolei drugą część będzie można oglądać od 8.00 do 9.15, ale jedynie na antenie TVP3 Warszawa. - Chcemy odbudować oglądalność TVP3, a powtórkami tego nie zrobimy. Potrzebujemy nowego, świeżego spojrzenia na region. Ten gwarantuje jest nie tylko ciekawy, ale i różnorodny. Właśnie taki będzie nasz program - mówił Jakub Sito, dyrektor stacji, w rozmowie z Pomponikiem. Co więcej, wiemy już, kto poprowadzi format. Znane są cztery duety prezenterów Telewizji Polskiej. Wśród gospodarzy znaleźli się:

Ula Kaczyńska i Paweł Pochwała,

Dagmara Kowalska i Andrzej Sołtysik,

Krzysztof Grzybowski i Katarzyna Sanocka,

Dagmara Kowalska i Małgorzata Walczak.

Informacja pojawiła się na portalu Pomponik.pl. Niektórzy prowadzący są dobrze znani fanom. Andrzej Sołtysik wcześniej był związany z TVN-em, z kolei Paweł Pochwała w przeszłości prowadził "Kawę czy herbatę" w TVP1. Będziecie oglądać nową śniadaniówkę? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Nowy program w Telewizji Polskiej. Czego mogą oczekiwać widzowie?

Dyrektor TVP3 wypowiedział się już na temat nowego programu. Wyjaśnił, na co dokładnie będzie można liczyć, oglądając nową śniadaniówkę. Podkreślił, że chciałby, aby format był różny od tych znanych widzom. Jakub Sito liczy na to, że "Dobrego dnia" zaskoczy odbiorców. - Nasz program będzie odróżniać od magazynów śniadaniowych nadawanych później w dużych stacjach. Nie chodzi nam o to, by robić celebrycką telewizję. "Dobrego dnia" ma być blisko ludzi, wyzwań, z którymi mierzą się każdego dnia. Ma zaciekawiać, dostarczać praktycznych porad w różnych dyscyplinach, a czasami zaskakiwać - stwierdził dyrektor TVP3. ZOBACZ TEŻ: Gwiazdy płaczą, a ona nie narzeka. Tyle Katarzyna Dowbor dostaje od ZUS-u. "Pracowałam przez 30 lat na etacie"