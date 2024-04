'Dzień dobry TVN'. Edyta Zając skradła serca widzów. 'Powinna być prowadzącą'

Pod koniec marca dowiedzieliśmy się, że do ekipy "Dzień dobry TVN" dołączy Edyta Zając. Prezenterka nie zasiliła jednak składu głównych gospodarzy, a odnalazła się w formacie o gwiazdach "Show-biznes", który nadawany jest od poniedziałku do piątku. Modelka w cyklu opowiada o najświeższych informacjach ze świata rozrywki. Oprócz Edyty Zając, show biznesową sekcję prowadzi także Mateusz Hładki i Ola Rogowska. Prezenterka zaliczyła debiut w formacie w piątek 5 kwietnia. Jak sobie poradziła?

"Dzień dobry TVN". Widzowie zachwyceni debiutem Edyty Zając

"W piątek swój pierwszy 'show biz' poprowadziła Edyta Zając. Gratulujemy debiutu!" - czytamy w mediach społecznościowych "Dzień dobry TVN". Do wpisu dołączono zdjęcie z planu, na którym prezenterka siedzi w skórzanej, bordowej kurtce, czarnych legginsach i obcasach. Komentarze widzów są jednoznaczne - Zając idealnie sprawdziła się w nowej roli. Pojawiły się nawet głosy, że powinna dołączyć do grona głównych prowadzących śniadaniówki. "Edytko, świetnie poszło, naturalne i z klasą", "To powinna być jedna z prowadzących 'Dzień dobry TVN'. Klasa!", "Piękna, mądra - dla takich osób warto włączyć telewizor"," Absolutnie cudowny debiut! Niesamowita klasa od pani bije i spokój, mimo zapewne niewielkiego stresu, który towarzyszył" - zachwycają się fani formatu.

Edyta Zając zadebiutowała w "Dzień dobry TVN". Zaczynała jako modelka

Edyta Zając działa w mediach od dobrych kilku lat, a swoją karierę zaczynała jako modelka. Współpracowała z dużymi polskimi nazwiskami, takimi jak: Robert Kupisz, Łukasz Jemioł, Dawid Woliński czy duet Paprocki & Brzozowski. Była także finalistką konkursu Miss Polonia 2014. Przygodę w telewizji zaczęła w 2017 roku, kiedy wzięła udział w programie "Agent". W 2020 roku wygrała jedenastką edycję "Tańca z gwiazdami", a trzy lata później dała się poznać jako prowadząca reality show "True Love". Swego czasu głośno było także o jej życiu prywatnym - Edyta Zając ma koncie długoletni związek z Jakubem Rzeźniczakiem. Pod koniec sierpnia 2022 potwierdziła relację z aktorem Michałem Mikołajczakiem, którego poczynania możemy oglądać w nowym programie "Drag me out".

