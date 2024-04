Maffashion, czyli Julia Kuczyńska, to znana influencerka, która niedawno dołączyła do grona uczestników "Tańca z gwiazdami". W popularnej produkcji Polsatu partneruje jej Michał Danilczuk. Maffashion i trener bardzo dobrze się dogadują. - Uważam, że jest to niezwykłe, jakie my mamy flow. Jestem bardzo wdzięczny, że produkcja przydzieliła mi Julię, ponieważ dogadujemy się bez słów - jak przyjaciele. Przez tyle edycji, a zrobiłem cztery edycje "Tańca z gwiazdami" w trzech różnych krajach, jeszcze nie miałem tak fantastycznego połączenia z partnerką - mówił Danilczuk w rozmowie z Polsatem. Efekty ciężkiej pracy Maffashion są widoczne gołym okiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Pavlović opowiedziała o tańcu Maffashion. Jest w formie?

"Taniec z gwiazdami". Maffashion na poważnie traktuje udział w programie

Maffashion jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje 1,4 mln użytkowników. To właśnie na tej platformie Maffashion podzieliła się ostatnio kulisami przygotowań do "Tańca z gwiazdami". Opublikowała na InstaStories kilka nagrań. Na jednym z nich pokazała, jak wygląda jej ciało po treningach. Nogi Maffashion są pokryte licznymi siniakami. Chyba Michał Danilczuk daje jej prawdziwy wycisk. Jesteśmy jednak pewni, że influencerka nie na darmo się tak męczy i w następnym odcinku da pokaz swojego talentu i zdobytych umiejętności. Też tak sądzicie? Po więcej zdjęć dotyczących tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

Nogi Maffashion Fot. @maffashion_official / Instagram

Małgorzata Rozenek o Maffashion. "Ma do tego ogromny dryg"

W najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" występują największe osobistości polskiego show-biznesu. Małgorzata Rozenek wyjawiła w rozmowie z nami, komu najbardziej kibicuje w programie. Mówiła o Filipie Chajzerze, który niedawno opuścił format. Wspomniała także o Maffashion. - Kibicuje każdemu. Jest Maffashion na przykład, która ma do tego ogromny dryg - mówiła w rozmowie z nami. Rozenek dodała, że na ten moment raczej nie planuje występować w tanecznym programie Polsatu, ponieważ od wielu lat jest związana ze stacją TVN. ZOBACZ TEŻ: Pavlović ostro o tańcu Maffashion. Nie gryzła się w język. Wini choreografię [PLOTEK EXCLUSIVE]