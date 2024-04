Tammy Slaton dała się poznać szerszej publice dzięki udziałowi w programie "Siostry wielkiej wagi". Początkowo kobieta ważyła 325 kilogramów i nie radziła sobie z wykonywaniem podstawowych czynności. W jednym z odcinków opowiadała, że od dziecka jadła niezdrowe jedzenie, ponieważ jej mama dużo pracowała. Musiała sama przygotowywać swoje posiłki. Tammy postanowiła zmienić nawyki i zadbać o zdrowie na antenie. Uczęszczała do specjalistycznego ośrodka leczenia otyłości, gdzie pracowała z fachowcami. Efekty jej metamorfozy są spektakularne.

Zobacz wideo Magda Gessler wyjawiła, ile schudła. Wiemy, jaki jest jej sekret

"Siostry wielkiej wagi". Tammy Slaton zachwyciła na najnowszym filmiku. Pokazała stylizację

Według doniesień "The Mirror" Tammy Slaton schudła już prawie 200 kilogramów. Uczestniczka "Sióstr wielkiej wagi" jest dumna z odmienionej sylwetki. Ostatnio kobieta opublikowała wideo na swoim profilu na TikToku. Tammy nagrywała siebie w lustrze i prezentowała codzienną stylizację, czyli dopasowane spodnie i bluzkę. Filmik został wyświetlony przez ponad trzy miliony użytkowników na TikToku, jednak sekcja komentarzy pod nim jest prawie pusta. Znalazły się tam zaledwie cztery wpisy. "Wow. Wyglądasz świetnie", "Tak Tammy!" - czytamy. Prawdopodobnie reszta komentarzy została usunięta przed gwiazdę "Sióstr wielkiej wagi". Dlaczego? Tammy często blokuje możliwość komentowania ze względu na złośliwe wpisy internautów. Jakiś czas temu postanowiła zaapelować do hejterów. - Czy twoja mama uczyła cię kiedyś, że jeśli nie masz nic miłego do powiedzenia, nie mów nic? - mówiła. Dodała, że przykre komentarze są dla niej naprawdę męczące.

"Siostry wielkiej wagi". Tammy Slaton przeżyła dramat. Jej mąż zmarł nagle

W lipcu 2023 roku Tammy Slaton straciła męża Caleba Willinghama, którego poznała w Centrum Rehabilitacji Windsor Lane w Gibsonburg. Zakochani walczyli o zdrowie w placówce. W 2022 roku powiedzieli sakramentalne "tak". Caleb zmarł nagle w wieku 40 lat. Przyczyna śmierci mężczyzny nie została upubliczniona. Tammy Slaton często powtarzała, że mąż był miłością jej życia. Gwiazda "Sióstr wielkiej wagi" przerobiła prochy ukochanego na biżuterię. ZOBACZ TEŻ: "Siostry wielkiej wagi". Tammy Slaton myślała, że jest w ciąży. Przekazała szokującą wiadomość

Tammy Slaton w programie Fot. @TLC / YouTube / screenshot