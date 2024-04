"Milionerzy". Padły aż dwa pytania za 75 tys. Trafił z deszczu pod rynnę

Nowy sezon "Milionerów" rozpoczął się z prawdziwą pompą, gdyż obfituje w... milionerów. W przeciągu kilku dni aż dwie osoby sięgnęły po główną wygraną. Mateusz Żaboklicki z Warszawy dotarł do nagrody z zapasem kół ratunkowych. W ostatnim odcinku z kolei ta sama sytuacja powtórzyła się u Tomasza Borucha, również ze stolicy. W 720. odsłonie teleturnieju ten sukces miał nadzieję powtórzyć Patryk Andrys z Krakowa. Uczestnik jako jedna z trzech osób prawidłowo i najszybciej odpowiedział na pytanie eliminacyjne i zasiadł naprzeciwko Huberta Urbańskiego. Trudności pojawiły się w pytaniu za 75 tys. zł. A właściwie dwóch.

"Milionerzy". Zamienił pytanie za 75. tys. zł. Jak mu poszło?

Pan Patryk początkowo dobrze radził sobie z rozgrywką. Z pomocą przyszły mu koła ratunkowe i udało mu się dotrzeć do sumy gwarantowanej 40 tys. zł. Zaryzykował, nie mając już do dyspozycji ani pół na pół, ani publiczności, ani telefonu do przyjaciela. Opłaciło się i mógł grać dalej. A przy osiągnięciu tego progu, zgodnie z zasadami programu, dostał dodatkowe koło ratunkowe - zamianę pytania. Okazało się, że musiał z niej skorzystać już w następnym ruchu. Co na drzeworycie Albrechta Duerera trzyma w dłoni trzeci jeździec Apokalipsy, który symbolizuje głód? - brzmiało pytanie za 75 tys. zł. Uczestnik nie znał odpowiedzi i postanowił wykorzystać ostatnią przysługującą mu pomoc. Okazało się, prawidłową odpowiedzią to "szalkę i wagę". Tymczasem system wylosował mu takie pytanie, że wcale nie trafił lepiej.

Co szesnastowieczna terminologia proponowała określać jako: mianujący, rodzący, dawający, odbierający, wzywający?

A: znaki zodiaku

B: filary mądrości

C: typy psychologiczne

D: przypadki gramatyczne

Wygląda mi to na przypadki... Postawmy na D, ostatecznie

- powiedział uczestnik niemal bez namysłu. Pan Patryk wiedział, że nie ryzykuje, mając w zanadrzu gwarantowane 40 tys. zł. Okazało się, że to prawidłowa odpowiedź. Gracz stanął przed wyzwaniem - pytaniem za 125 tys. zł. Jednak w tym przypadku wycofał się, zabierając ze sobą dotychczasową wygraną 75 tys. zł. A jak brzmiało ostatnie pytanie?

'Milionerzy'. Odcinek 720 fot. 'Milionerzy'/TVN

"Milionerzy". Pytanie za 125 tys. zł

Pan Patryk usłyszał pytanie za 125 tys. zł, na które nie odpowiedział: Kto według kronik Długosza nie mógł być pasowany na rycerza, ponieważ podczas bitwy pod Grunwaldem zabił wroga niezgodnie z kodeksem rycerskim?

A: Zawisza Czarny

B: Zyndram z Maszkowic

C: Zbigniew Oleśnicki

D: Kuno von Liechtenstein

Prawidłowy wariant to C. Znalibyście odpowiedź?