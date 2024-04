Bohaterami programu "Chłopaki do wzięcia" są samotni mężczyźni z małych miejscowości. Miłosny reality show szybko zdobył wierne grono fanów i doczekał się już ponad 20 sezonów. Już w niedzielę 7 kwietnia na antenie Polsat Play zadebiutuje nowa odsłona. W mediach społecznościowych programu pojawił się zwiastun nadchodzącej edycji.

"Chłopaki do wzięcia". Rusza nowy sezon. Wiadomo, co z Bandziorkiem i Danusią

Na oficjalnym facebookowym profilu programu "Chłopaki do wzięcia" pojawił się zwiastun nowego sezonu, który uchylił rąbka tajemnicy na temat dalszych losów bohaterów show. Z nagrania wynika między innymi, że Bandziorek nadal jest ze swoją ukochaną Danusią. W filmie widzimy bowiem, jak para wywija na parkiecie. Nie zabraknie też Zuzi i Tancerza. Ich związek przeszedł poważny kryzys, jednak para postanowiła dać sobie jeszcze jedną szansę. W nadchodzącym sezonie poznamy także nowego uczestnika. Damian Mika, którego wszyscy nazywają Maratończykiem, ze względu na jego zamiłowanie do biegania. Fani nie mogą doczekać się powrotu programu na antenę. "Trochę długo czekamy na nowe odcinki. Nie można by było nagrywać więcej?", "Super, nareszcie nowe odcinki", "No i super, czekamy" - komentowali podekscytowani internauci.

Bandziorek z 'Chłopaki do wzięcia' fot. screen Polsat Play

"Chłopaki do wzięcia". Zuzia i Tancerz pojawią się w nowym sezonie. Widzowie sceptyczni. "Ja już nie ogarniam"

Dla wielu internautów powrót Zuzanny do Tancerza był niemałym zaskoczeniem. Małżonkowie już jakiś czas temu ogłosili w mediach społecznościowych, że znowu są razem. Jeszcze niedawno jednak obrzucali się nawzajem oskarżeniami. - To jest kłamczucha, ludziom w oczy kłamie, bo chciała się wybić, wylansować w Polsacie - mówił o żonie Robert. Fani "Chłopaków do wzięcia" nie są pewni, czy intencje uczestników są szczere. "Dopiero czytałam, że to koniec Ich związku teraz znowu razem, ech", "Ja już nie ogarniam jej, bo przez chwilę myślałam, że wyszła na ludzi i da sobie szansę na inne życie w Niemczech", "To jak to między nimi w końcu jest?", "To wszystko to ustawka" - komentowali widzowie.