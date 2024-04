Na początku marca wystartowała szósta edycja "Sanatorium miłości". W nowym sezonie nie brakuje emocji. Wielu uczestników zdążyło też podzielić się wzruszającymi historiami swojego życia. Fani randkowego show dla seniorów z niecierpliwością czekają na każdy odcinek. Niestety, ostatnio widzowie przeżyli spore rozczarowanie. Okazało się bowiem, że emisja programu została przesunięta. Internauci nie kryli niezadowolenia.

"Sanatorium miłości". Widzowie są wściekli. Chodzi o nowy odcinek. "To żart?"

W niedzielę 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. W związku z tym stacje telewizyjne będą transmitować wieczory wyborcze, co spowoduje zmiany w programie telewizyjnym. O zmienionej porze zostanie wyemitowane między innymi "Sanatorium miłości".

Po czerwonym dywanie przejdą panowie i panie. W niedzielę, uwaga, o 22:00 w TVP1 - zapowiedziano na oficjalnym instagramowym profilu programu.

Fanom randkowego show zmiana godziny emisji nie przypadła jednak do gustu. Według internautów jest to zdecydowanie zbyt późna pora. "O 22? Tak wcześnie? Proszę następnym razem o 23:55. Premierę oczywiście. Kto decyduje, aby tak dobry program był emitowany o tak późnej porze?", "To żart? W poniedziałek mam do pracy na szóstą i muszę zrezygnować z oglądania programu", "Mogliby dawać odcinki wcześniej, a nie później", "Naprawdę drażniące jest to wiecznie zmienianie dat i godzin emisji" - pomstowali w komentarzach.

"Sanatorium miłości". Widzowie w końcu się doczekali. Stefan w końcu wyszedł z inicjatywą

W szóstym odcinku "Sanatorium miłości" wydarzyło się coś, na co widzowie od dawna czekali. Stefan, który do tej pory był na uboczu grupy, zaprosił na randkę wszystkie panie. Seniorzy rozegrali mecz siatkówki, podczas którego uczestnik mógł się popisać kondycją i wysportowaną sylwetką. - To naprawdę nie kiep chłopak, ma siłę i ten kaloryfer. Siłę charakteru i kręgosłup moralny na pewno też ma. Lubię go, bo jest prawdziwy. Nikogo nie gra - chwaliła kolegę Janina. - Nie wyobrażałam sobie, że taką moc ma Stefanek - wtórowała Teodozja.