"Gogglebox". Bliźniaczka przeszła metamorfozę. Zdania podzielone

"Gogglebox. Przed telewizorem" wciąż cieszy się sympatią widzów TTV, a jego uczestnicy prężnie działają w mediach społecznościowych. Wśród stałej gwardii krytyków z tapczana znajdują się między innymi Sylwia Bomba, Kasia i Jędrek Gąsienicowie, a także siostry bliźniaczki Agnieszka i Ewa. Pierwsza z nich pochwaliła się niedawno odświeżoną czupryną, którą wykonała jej uczestniczka "Kanapowczyń" Agnieszka Barton, na co dzień zajmująca się fryzjerstwem.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Bomba o hejcie w "Gogglebox". Ma zasady

"Gogglebox". Jedna z bliźniaczek przeszła metamorfozę. Sama Agnieszka mówi, że nie wytrwa długo w nowym wydaniu

Agnieszka Kuszewska ścięła włosy i nadała im bardziej rudego koloru. Podkręciła do tego końcówki, co nadało całości romantycznego sznytu. Na udostępnionym przez uczestniczkę "Gogglebox" filmiku widzimy, jak prezentuje się przed i po. Co ciekawe, sama Agnieszka przyznała, że nowa fryzura raczej nie zagości a jej głowie zbyt długo. "Z blondynki stałam się rudą, ale myślę, że na krótko. Brakuje mi dłuższych włosów. Kobieta zmienna jest, więc na pewno przedłużę. Najważniejsze to podobać się sobie, a nie komuś. Rób to, co czujesz! Miłego dnia!" - napisała pod zdjęciem w nowym wydaniu. Więcej zdjęć nowej fryzury Agnieszki znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

"Gogglebox". Widzowie komentują nową fryzurę bliźniaczki. Zdania są podzielone

Obserwatorzy celebrytki podzielili się na dwa obozy. Jedni są zachwyceni jej nową fryzurą, a drudzy ciut bardziej zdystansowani. "Aga, moim zdaniem kolor idealny dla ciebie. Wyglądasz olśniewająco pięknie", "Mnie się bardziej w dłuższych podobało", "Bomba. W blondzie było pięknie, ale teraz jest olśniewająco. Wygląda pani cudownie", "Kompletnie nie pasuje ten kolor", "Fenomenalna zmiana" - czytamy na jej Instagramie. Przypomnijmy, że Agnieszka i jej siostra Ewa od lat pojawiają się w formacie TTV. Widzowie pokochali je za szczerość i poczucie humoru, a także widoczną gołym okiem siostrzaną więź. Obie lubią eksperymentować z wyglądem, co udowodniły w przeszłości. Panie jakiś czas temu gościły w studio "Dzień dobry TVN", gdzie zostały odmienione nie do poznania.

Bliźniaczki z 'Gogglebox' Bliźniaczki z 'Gogglebox', fot. TTV Player