Zmagania celebrytów "Tańcu z gwiazdami" są już niemal na półmetku. W programie zostało już tylko siedem par, więc rywalizacja zaostrza się z odcinka na odcinek. Podczas gdy większość uczestników wylewa na sali treningowej siódme poty, aby dojść jak najdalej, jedna z celebrytek otwarcie mówi o opuszczeniu programu. Kto nie miałby nic przeciwko odpadnięciu?

"Taniec z gwiazdami". Jedna z uczestniczek chciałaby opuścić program? "Będzie ulga"

Dagmara Kaźmierska i towarzyszący jej na parkiecie Marcin Hakiel plasują się zazwyczaj w dole stawki. Dzięki głosom widzów udawało im się jednak awansować do kolejnych odcinków. W rozmowie z portalem Jastrząb Post celebrytka stwierdziła jednak, że nie miałaby nic przeciwko opuszczeniu programu. Powodem jest tęsknota za domem. Na czas treningów Kaźmierska zamieszkała bowiem w Warszawie. Stolica nie przypadła jej jednak do gustu.

Ja nie lubię tego miasta. To jest piękne miasto, mam tu przyjaciół. Ale tu brakuje mi czasu. Chodzę spać o czwartej nad ranem, ale ja lubię być u siebie. Tu nie ma nic z mojego domu, teraz sobie przywiozłam pościel. (...) Tu mam piękny apartament, ale tu nie ma nic mojego. Brakuje mi domu i źle się tu czuję. Jak odpadnę, to będzie ulga, bo wrócę do siebie - wyznała "królowa życia".

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel w 'Tańcu z gwiazdami' KAPIF.pl / KAPIF.pl

"Taniec z gwiazdami". Internauci krytykują występy Dagmary. "To już zaczyna wyglądać, jakby program był ustawiony"

W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" z programem pożegnał się Kamil Baleja. Internauci uznali, iż to nie dziennikarz zatańczył najgorzej. Wielu fanów programu było zdania, że to Dagmara Kaźmierska powinna opuścić show. Swoje niezadowolenie z werdyktu wyrażali w komentarzach na oficjalnym instagramowym profilu programu. "To jest jakiś żart ? Chłop się prezentował tysiąc razy lepiej niż Dagmara, a ona przechodzi z odcinka na odcinek. Iwona dobrze jej powiedziała, zero progresu od pierwszego odcinka, to już zaczyna wyglądać, jakby program był ustawiony pod Dagmarę", "Szczerze? Dagmara powinna już dawno odpaść. Nie potrafi tańczyć" - pomstowali.