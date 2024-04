Nowy program w TVP. Zastąpił znany format. Są znani prowadzący

Po zmianie władzy, która nastąpiła po wyborach parlamentarnych w 2023 roku, nastąpiła rewolucja w telewizji publicznej. Program informacyjny "Wiadomości" zastąpiono "19.30", a pierwsze wydanie poprowadził Marek Czyż. Wkrótce dołączyli do niego Joanna Dunikowska-Paź, Zbigniew Łuczyński i Monika Sawka. Pożegnano się z wieloma prezenterami znanymi z TVP, a po latach do stacji wrócili doświadczeni dziennikarze, którzy pracowali w telewizji publicznej przed rządami PiS-u m.in. Maciej Orłoś czy Jarosław Kulczycki. Zdecydowano o tym, że rozmowy nadawane tuż po wieczornym programie informacyjnym zmieniają swoją nazwę. Pojawią się też nowi prowadzący.

Nowa nazwa i prowadzący rozmów po "19.30"

Jak informował portal Wirtualnemedia.pl, od wtorku 2 kwietnia rozmowy przeprowadzane tuż po "19.30" nie mają już nazwy "Gość 19.30", a program publicystyczny dostał nazwę "Pytanie dnia". Prowadzącymi zostali Marek Czyż, a także Dorota Wysocka-Schnepf i Justyna Dobrosz-Oracz, które odeszły z "Gazety Wyborczej" i zasiliły ekipę TVP.

Dorota Wysocka-Schnepf o powrocie do TVP

Dorota Wysocka-Schnepf w lutym dostała swój program w TVP Info "Rozmowy niesymetryczne". - 40 minut w soboty. Bez bijatyki słownej. Będę zapraszać tylko mądrych, kompetentnych rozmówców, którzy życiowe osiągnięcia zawdzięczają własnej pracy i talentom, a nie partyjnym koneksjom. Cieszę się, że dołączam do grona niezależnych dziennikarzy, którzy odbudowują z gruzów telewizję publiczną w Polsce - mówiła w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl. Od kwietnia w stacji dziennikarka będzie pojawiać się częściej. - Z początkiem kwietnia przechodzę na stałe z "Gazety Wyborczej" do TVP. Będę nadal prowadzić "Rozmowy niesymetryczne" (emitowane w soboty w TVP Info na zmianę z "Rozmowami (nie)wygodnymi" Mariusza Szczygła). Kończymy też prace nad nowym formatem cotygodniowego widowiska publicystycznego, które wystartuje w najbliższym czasie. Natomiast już od 2 kwietnia będę również prowadzić polityczne rozmowy tuż po programie "19:30" - zapowiadała. Dorota Wysocka-Schnepf już wcześniej była związana z TVP od 2004 do 2016 roku.