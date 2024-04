W najnowszym odcinku "Milionerów" padnie pytanie za milion złotych. Usłyszy je pan Tomasz Boruch z Warszawy, który skończył weterynarię, a obecnie pracuje przy badaniach klinicznych. Grę zacznie z kwotą 5000 tys. zł. i dwoma kołami ratunkowymi: pomocą publiczności, a także zamianą pytania. Czy uda mu się zwyciężyć? O tym jak to jest być zwycięzcą programu TVN, wie doskonale inny uczestnik. Mowa o Tomaszu Orzechowskim. Słynny sympatyk teleturniejów wiedzowych zdobył główną wygraną w 2022 roku. W rozmowie z Plotkiem powiedział, jak sobie z nią poradził i jak potoczyły się jego losy, gdy nagroda wpłynęła na jego konto.

Tomasz Orzechowski o wygranej w "Milionerach". Zabezpieczył się na przyszłość

"Kto w połowie XIX wieku skomponował "Modlitwę dziewicy", utwór grany w Europie, w Stanach Zjednoczonych, ale najbardziej i do dziś popularny w Japonii?" - brzmiało pytanie za milion złotych, które usłyszał dwa lata temu Tomasz Orzechowski. Uczestnik nie miał problemu ze wskazaniem prawidłowej odpowiedzi i bez dłuższego wahania stwierdził, że to Tekla Bądarzewska z Mławy. Jego życie się zmieniło, ale jak zapewnia, nie zaczął wydawać wygranej na głupoty.

Wygrana miliona złotych w teleturnieju daje bezpieczeństwo, mogłem sobie kupić piękne mieszkanie i wrzucić na konto sporą kwotę, aby mieć zabezpieczenie na przyszłość. Nam w domu nigdy się nie przelewało, więc doceniam to co wywalczyłem od losu. Sodówka mi nie grozi, ponieważ nadal gram w teleturniejach, a to bardzo dobra lekcja pokory wobec tego co się wie i czego się można dowiedzieć

- powiedział Tomasz Orzechowski w rozmowie z Plotkiem.

Ostatnio wrócił do "Va Banque"

"Milionerzy" to niejedyny program, w którym sprawdził się Tomasz Orzechowski. W 2020 roku wystąpił we wznowionym wówczas teleturnieju "Va Banque", prowadzonym przez Przemysława Babiarza. Wystąpił w ośmiu odcinkach programu i wygrał łącznie 64 tys. zł. We wtorek 26 marca 2024 roku po raz kolejny pojawił się w programie. Gdy kończył drugą rundę, miał na koncie cztery tysiące złotych. Niestety w finale się przeliczył i postawił złe pytanie. Ostatecznie uplasował się na trzeciej pozycji i zgarnął zero złotych.

