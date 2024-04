"Milionerzy" to uwielbiany przez widzów teleturniej, który nieustannie cieszy się ogromną popularnością. Program pojawia się na antenie TVN i prowadzony jest przez Huberta Urbańskiego. Niedawno wystartował kolejny sezon telewizyjnego show. Tym razem uczestnicy mają do swojej dyspozycji aż cztery koła ratunkowe. W 719. odcinku w fotelu naprzeciwko prowadzącego ponownie zasiadł pan Tomasz. Mężczyzna kontynuował grę i miał na swoim koncie już 500 tys. zł. To oznacza, że w tym odcinku usłyszał pytanie za okrągły milion.

REKLAMA

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". Jakie było pytanie za milion? Wyspa wczorajsza i jutrzejsza

Pan Tomasz, rozpoczynając zmagania z pytaniem o milion, był w bardzo komfortowej sytuacji. Miał bowiem do dyspozycji aż dwa koła ratunkowe: pomoc publiczności, a także zamianę pytania. Mimo to widać było po nim, że był mocno przejęty całym przedsięwzięciem. By nie przedłużać napięcia, prowadzący wziął się za odczytanie zagadnienia. Niestety, gdy uczestnik usłyszał pytanie, mina mu trochę zbladła.

W jakiej cieśninie znajdują się dwie wyspy zwane wczorajszą i jutrzejszą, które dzielą niespełna cztery kilometry, ale aż 21 godzin różnicy czasu?

A. w Cieśninie Bosfor

B. w Cieśninie Magellana

C. w Cieśninie Kaletańskiej

D. w Cieśninie Beringa

Pan Tomasz wziął się za analizę podanych opcji. Od razu wykluczył odpowiedź A. Choć najbardziej skłaniał się ku zaznaczeniu ostatniej odpowiedzi, to zdecydował się jeszcze o poproszenie o pomoc publiczności. Większość, bo 65 proc. uznała, że to właśnie D. jest poprawną opcją. Mężczyzna zastanowił się jeszcze chwilę, po czym postanowił nie przedłużać i poprosił o ostateczne zaznaczenie tej odpowiedzi - w cieśninie Beringa. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

'Milionerzy' fot. TVN

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 711. odcinku do gry przystąpił pan Kamil. Mężczyźnie całkiem nieźle szło, dopóki nie natknął się na pytanie o wiersz Kazimierza Wierzyńskiego. Wykorzystał przy nim aż dwa koła ratunkowe. Niestety, finalnie nie udało mu się zaznaczyć prawidłowej odpowiedzi. Z kolei, w 710. odcinku grę kontynuował pan Jakub. Uczestnik usłyszał pytanie za ćwierć miliona z dziedziny historii. W przypływie impulsu mężczyzna postanowił zaryzykować. Tym razem nie opłaciło się to jednak. Studio opuścił bogatszy o gwarantowane 40 tys. zł. Natomiast, w 708. odcinku mogliśmy śledzić zmagania pani Dominiki. Geograficzne zagadnienie dostarczyło jej dreszczyku emocji. Aby na nie odpowiedzieć, wykorzystała aż trzy koła ratunkowe. Ostatecznie udało jej się jednak udzielić prawidłowej odpowiedzi i mogła kontynuować grę. Jesteście fanami "Milionerów"? Premierowe odcinki programu można oglądać od wtorku do czwartku, o godzinie 20:55. ZOBACZ TEŻ: "Milionerzy". Michałowski i Szczęsny mocno się zawstydzili. Rozłożyli ręce na banalnym pytaniu.