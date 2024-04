'Rolnicy. Podlasie'. Jak Andrzej trafił do telewizji? Poszedł zjeść obiad

Gienek i Andrzej z Plutycz przez ostatnie miesiące stali się szeroko rozpoznawalni w internecie, gdzie coraz chętniej poszerzają swoje zasięgi i działalność. Mężczyźni zaistnieli w stacji Fokus TV w programie "Rolnicy. Podlasie", ale na co dzień spełniają się przede wszystkim przy pracy na własnym gospodarstwie. Są na tyle charyzmatyczni, że mają także własny kanał na YouTube, który może się już pochwalić ponad stutysięczną widownią. Rolnicy pokazują w nim swoją regularną codzienność życia na wsi, bogatą w wyzwania i niestroniącą od anegdotek. Jak to się jednak zaczęło, że trafili do telewizji?

"Rolnicy. Podlasie". Jak Andrzej z Plutycz trafił do telewizji? Poszedł do... baru

Jako pierwszy w telewizji pojawił się Jarek - brat Andrzeja. Syn Gienka wystąpił w programie "Dżentelmeni i wieśniacy", gdzie zamienił się stylem życia z "polskim Kenem" Michałem Przybyłowiczem. W trakcie kręcenia zdjęć osoba z produkcji wybrała się na obiad do baru, w którym akurat posiłek konsumował Andrzej. - I tak się trafiło, że kierowniczka telewizji przyjechała na obiad tutaj. I my też przyszliśmy na obiad. [...] Później z tego baru zawieźliśmy do domu. I sytuacja się rozwiązała. I zaraz po tygodniu zaczęliśmy nagrywać rolników - podsumował 41-latek cytowany przez portal Super Express Białystok.

"Rolnicy. Podlasie". Co wiemy o Andrzeju z Plutycz? Rolnik ma średnie wykształcenie

Andrzej Onopiuk urodził się w 1982 roku w Bielsku Podlaskim. Co o nim wiemy? Ma siostrę Paulinę oraz brata Jarka, a jego edukacja zatrzymała się na szkole średniej. Co ciekawe, choć w przeszłości miał szansę studiować, nie skorzystał z tej okazji. - Przyjeżdżali na chama go na studia zabrać. Nie chciał i już - mówił w jednym z odcinków show jego ojciec Gienek. 41-letni rolnik gospodaruje na 50 hektarach ziemi, nieustannie inwestuje w rozwój swojego gospodarstwa i kupuje nowoczesny sprzęt. Niedawno chwalił się swoim widzom nową inwestycją w postaci maszyny, która miała mu posłużyć do kopania stawów, wybierania obornika i porządkowania podwórka.

'Rolnicy. Podlasie'. Andrzej chciałby być sportowcem? Poczuł się jak w bobsleju. Wybrał do tego... starą wannę fot. Polsat/screen