"Hotel Paradise" to jedno z najchętniej oglądanych reality show. Format doczekał się już ośmiu odsłon i od kilku lat niezmienne prowadzony jest przez Klaudię El Dursi. Choć najnowsza odsłona dopiero co wystartowała, to już zdążyła rozkręcić się na dobre. Widzowie z pewnością nie mogą narzekać na nudę i brak wrażeń. Wręcz przeciwnie. Emocji jest pod dostatkiem. Warto też dodać, że niemal każdy wybryk z rajskiej wyspy ochoczo komentowany jest w sieci. Tak samo było i tym razem.

REKLAMA

Zobacz wideo Nana z Hotelu Paradise o Dorocińskim i Zakościelnym. "Dla mnie to już trochę za starzy"

"Hotel Paradise". Ola spruła się do Ady. Chciała zabłysnąć wiedzą

W najnowszym odcinku "Hotelu Paradise" jedna z uczestniczek obchodziła urodziny. Z tego powodu pozostali mieszkańcy wyprawili jej małą imprezę. Śmiechom nie było końca. W pewnym momencie między Olą a Adą doszło do małego sporu. Druga z pań rzuciła coś w stylu, że solenizantka jest bardzo zadowolona. Pierwsza od razu postanowiła ją sprostować i wytknąć błąd. - Urodziny obchodzi jubilatka - wyjaśniła. - Solenizantka, jubileusz obchodzi się co ileś tam - zaczęła się miotać Ada. - Nie, urodziny obchodzi jubilatka. Solenizantka obchodzi imieniny - powtórzyła Ola z grobową miną, a na twarzy Ady pojawiło się wyraźnie zmieszanie. Przypominamy, że Ola jest mocno zazdrosna o Adę, która wzięła do pary Bartka, na którego Ola też miała ochotę. Od tamtej pory kobieta nie szczędzi koleżance uszczypliwości i rzuca w jej stronę wredne przytyki. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Hotel Paradise". Internauci nie zostawiają na Oli suchej nitki. "Myślałam, że padnę ze śmiechu"

Jak wiadomo, solenizant mówi się i na tych, co świętują imieniny i urodziny, ponieważ jest to uniwersalne określenie. Natomiast jubilat używamy np. przy okrągłych urodzinach, czy rocznicach. Opisywany fragment został opublikowany w oficjalnych mediach społecznościowych programu. Widzowie niemalże od razu ruszyli do komentowania. Nie mieli żadnych wątpliwości, że Ola była zbyt niemiła dla koleżanki. W jej stronę padło wiele docinek. "Jezu, jak usłyszałam tę spinę Olki o to, że powinno się mówić jubilat, to myślałam, że padnę ze śmiechu. Dziewczyna chciała zabłysnąć wiedzą, a tu nie wyszło! Nie mogę patrzeć na jej minę, wiecznie skrzywiona i oburzona, że Ada zabiera się za jej Bartusia... No dziwne, że dziewczyna stara się budować relację z facetem, z którym jest w parze" - napisała jedna z internautek. "Ola i ta jej mina, chciała wykazać się mądrością, ale trochę nie wyszło" - dodała kolejna. "Ale ta Ola jest odrzucająca" - stwierdziła następna. A wy co sądzicie o tej sytuacji? ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Klamka zapadła. Widzowie nie kryją rozżalenia. "Najlepszy uczestnik odpadł".