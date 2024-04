"Hotel Paradise" cieszy się opinią jednego z najpopularniejszych formatów typu reality show w Polsce. Widzowie TVN7 z wypiekami na twarzy śledzą losy uczestników ósmej edycji, która niedawno się rozpoczęła. Przypominamy, że w związku z nową edycją produkcja zdecydowała się na zmiany w samej rozgrywce. Chodzi o dalsze losy bohaterów, którzy odpadną podczas Rajskiego Rozdania. W 17. odcinku na osobiste wyznanie zdecydowała się Ada, opowiadając o swoim dzieciństwie. Uczestniczka już w wieku 16 lat wyprowadziła się z domu i rozpoczęła życie na własną rękę.

"Hotel Paradise". Ada wspomina traumatyczne dzieciństwo. W jej domu była przemoc

W domu Ady nie brakowało agresji, przemocy i problemów z alkoholem. Uczestniczka ma szczególnie złe wspomnienia ze swoim ojcem. - Tata brał mnie na bilard, bo miał wymówkę, żeby sobie chlać [...]. Pokazał mi, że ja nie chcę takiego partnera, jakim był ojciec dla mojej mamy - wyznała. Ada dziś nie ma kontaktu ze swoim ojcem i jak twierdzi, wcale o niego nie zabiega. - Kiedy się pojawiał, to mam takie przebłyski, że bił mamę, ja zawsze dzwoniłam na policję. Aktualnie nie mam z nim kontaktu i nie potrzebuje go - mówiła w "Hotelu Paradise".

"Hotel Paradise". Ada wyprowadziła się z domu rodzinnego, kiedy miała 16 lat

Ada zamieszkała później ze swój mamą oraz jej partnerem. Tamtego czasu także nie wspomina najlepiej. - Dom, w którym mieszkałam później z mamą, ojczymem i tam też nie było kolorowo. Nie mogliśmy się dogadać. Mama stała bardziej po stronie ojczyma niż po mojej, jako swojej 11-letniej córki - wspominała uczestniczka. Ada już jako 16-latka podjęła decyzję o rozpoczęciu życia na własną rękę. Rzuciła szkołę, rozpoczęła pracę i się wyprowadziła. - Mając 16 lat, spakowałam się i rzuciłam szkołę. Poszłam do pracy, wynajęłam mieszkanie. Żyłam tak sobie sama i do tej pory tak sobie żyję sama - powiedziała. Przypominamy, że ósmy sezon "Hotelu Paradise" jest emitowany od poniedziałku do czwartku o godz. 20.00 na antenie TVN7. Odcinki są także dostępne na internetowej platformie Player.

