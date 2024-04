W Wielkanoc został wyemitowany zerowy odcinek hitowego programu TVP "Rolnik szuka żony". Poznaliśmy w nim dziesięciu kandydatów, którzy obecnie oczekują na listy od telewidzów. Piątka, która otrzyma najwięcej zgłoszeń, pojawi się w 11. edycji randkowego show. Wiele emocji wśród fanów programu wzbudziła m.in. wizytówka 23-letniej Wiktorii, która jest też popularną tiktokerką i aktywnie działa w sieci. O komentarz na jej temat pokusił się także Marcin Wichrowski ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Co o niej sądzi?

Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" komentuje nową uczestniczkę "Rolnik szuka żony"

Choć piątkę szczęśliwych uczestników, którzy pojawią się w programie, poznamy dopiero za kilka miesięcy, to fani już dziś są niemal pewni, że nie zabraknie w nim Wiktorii. Warto dodać, że jedni są pod wielkim wrażeniem rolniczki. Inni zaś twierdzą, że zgłoszenie do telewizji wysłała ona tylko po to, by zyskać więcej rozgłosu. "Może się mylę, ale wydaje mi się, że tu bardziej chodzi o parcie na szkło" - napisała jedna z internautek na oficjalnym instagramowym profilu. W tym sporze swoje pięć groszy dorzucił także Marcin Wichrowski ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Mężczyzna zwrócił uwagę na to, że nie był to telewizyjny debiut młodej kobiety. "Wiktora już dawno była na kanapie 'śniadaniówki'" - napisał. Takim stwierdzeniem najprawdopodobniej dołączył do grona osób, które uważają, że Wiktoria bardziej niż po miłość zgłosiła się do "Rolnik szuka żony" po sławę. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Waldemar zna Wiktorię. "Trzymam za nią kciuki"

Wiktora jest popularna w sieci, zwłaszcza na TikToku. Na Instagramie jej profil zgromadził ponad 25 tys. obserwujących. Faktycznie młoda kobieta ma już za sobą telewizyjny debiut. Jakiś czas temu pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiadała o tym, że zanim została rolniczką, marzyła o aktorstwie. Co ciekawe, jeden z uczestników poprzedniej edycji dobrze ją zna. Chodzi o Waldemara, który wzbudził wokół siebie liczne kontrowersje. Mężczyzna w rozmowie z "Faktem" wyjawił, że zamierza jej kibicować. "Akurat Wiktorię znam. Jest bardzo miła i sympatyczna. Trzymam za nią kciuki i bardzo jej kibicuję" - powiedział. Spodziewaliście się tego? ZOBACZ TEŻ: Ela z "Rolnik szuka żony" i Józef z "Sanatorium miłości" się zaręczyli? TVP pogratulowała.