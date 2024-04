W nowych odcinkach "Love Island" atmosfera robi się coraz bardziej gorąca. Z odcinka na odcinek w grę zaczynają wchodzić coraz poważniejsze emocje, a uczestnicy angażują się w swoje relacje. Aby podkręcić atmosferę, produkcja raz po raz zaprasza do willi nowych uczestników. Niedawno na wyspę wkroczyło pięć nowych dziewczyn. Co ciekawe, jedna z nich jest doskonale znana widzom TVN-u. Dominika brała udział w ostatniej edycji "Projekt Lady" i odpadła już w pierwszym odcinku.

"Love Island". Poznaliśmy nowe uczestniczki. Dominika była w "Projekcie Lady"

"Mimo że wyglądam na spokojną i cichą to jestem szalona i otwarta" - czytamy w wizytówce Dominiki Jarmoszewskiej. Co o niej wiemy? Jej wielką pasją jest dobieranie i komponowanie zapachów. Inne uczestniczki mają się mieć baczności, bo - według zapowiedzi - Dominika potrafi rozkręcić każdą imprezę. Fani show momentalnie wychwycili znajomą twarz i ruszyli komentować w internecie. "Bida, dajcie nowych!", "A Dominika, która weszła do willi była w ostatniej edycji Projektu Lady i jako pierwsza odpadła", "Znam tę Dominikę z Projektu Lady" - czytamy. Na wyspie pojawiło się łącznie pięć nowych uczestniczek, które będą próbowały zawojować serca wyspiarzy: Amanda, Angelika, Sylwia, Ola i Dominika. Warto wspomnieć, że Dominika to nie jedyna "znana twarz", która występuje w nowym "Love Island". Niedawno do uczestników dołączył znany z "Top Model" Mateusz, który z show TVN-u odpadł tuż przed jego finałem.

"Love Island". Dominika Jarmoszewska brała udział w "Projekt Lady"

Co wiemy na temat Dominiki? Z wizytówki programu TVN-u dowiadujemy się, że jej życie (w 2021 roku) toczyło się "od weekendu do weekendu". "Największym problemem Dominiki jest uległość. Nie umie oprzeć się presji znajomych, nawet jeśli wie, że to co, robi, jest dla niej szkodliwe" - czytamy. Dominika w "Projekcie Lady" deklarowała, że chciałaby założyć rodzinę, ale jej dotychczasowi partnerzy traktowali ją jako kogoś, z kim można było się jedynie zabawić. Z programu odpadła jednak już w pierwszym odcinku. Dominika ma mieszkać w Warszawie od 2020 roku.

Dominika Jarmoszewska z 'Love Island' w 'Projekt Lady' Dominika Jarmoszewska z 'Love Island' w 'Projekt Lady', fot. Player