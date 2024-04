We wtorek 2 kwietnia został wyemitowany kolejny odcinek talk-show prowadzonego przez Kubę Wojewódzkiego. Tym razem na kanapie zasiedli Sebastian Fabijański i Aneta Glam. W pewnym momencie między panami nawiązała się ostra wymiana zdań. Wszystko przez dość niekomfortowe pytanie, które swojemu gościowi zdecydował się zadać prowadzący. Poszło o byłą partnerkę i dziecko.

REKLAMA

Zobacz wideo Maffashion dziękuje Fabijańskiemu za słowa wsparcia na temat udziału w "Tańcu z Gwiazdami"

Sebastian Fabijański u Kuby Wojewódzkiego. Nie obyło się bez nawiązań do Maffashion

Rozmowa Kuby Wojewódzkiego z Sebastianem Fabijańskim nie mogła się obyć bez nawiązania do Maffashion. Jak wiadomo, obecnie influencerka bierze udział w popularnym programie "Taniec z gwiazdami". Dziennikarz zapytał aktora, czy wysyła na nią SMS-y. - Jedynego SMS-a, jakiego wysłałem pod numer siedem coś tam... To było kilka lat temu na Legii, jak był konkurs, że trzeba było trafić piłką z połowy boiska do bramki. To trwało półtora roku i nikt nie był w stanie tego zrobić. Mój ojciec mnie szturchnął i powiedział: weź, wyślij, bo ty trenujesz, to wyślij. Wysłałem, wybrali mnie, poszedłem, uderzyłem, wygrałem pięć tys. zł. To jest jeden SMS, który wysłałem w swoim życiu. Pozostałe nie wysyłam do robota, tylko do ludzi - powiedział, po czym dodał:

Trzymam kciuki, niezależnie od tego, jaki będzie wynik ostateczny. To jest bardzo fajna inicjatywa i tyle

- stwierdził Fabijański.

Kuba Wojewódzki przesadził? To pytanie rozsierdziło Sebastiana Fabijańskiego

Wojewódzki nie dawał jednak za wygraną. Zapytał, czy utwór "Szklana klatka", który jest na nowej płycie aktora, został skierowany specjalnie do byłej partnerki. - Moje życie uczuciowe nie sprowadza się do jednego związku. Tutaj nie ma literalnie do kogoś rzeczy - rzucił. Na sam koniec tego wątku prowadzący zdecydował zadać jeszcze jedno pytanie, które było najmocniejsze. - Czy żałujesz, że Julia jest matką twojego syna? - dopytywał. Na te słowa Sebastian Fabijański wyraźnie się oburzył i ostro zareagował.

Co to za obrzydliwe pytanie. Nie no, chłopie, błagam. Jestem wdzięczny totalnie. Mój syn to największy skarb mojego życia. Gdyby nie on, to by mnie tu nie było. To jest jego matka. Nie żałuję

- skwitował. Przypominamy, że Maffashion i Sebastian Fabijański byli związani od 2019 roku. Choć starali się trzymać relację w tajemnicy, to i tak pewne rewelacje wyciekały do mediów. W 2020 roku para powitała na świecie syna Bastiana. Dwa lata później wyszło na jaw, że rodzice chłopca postanowili się rozstać. Zrobili to w atmosferze skandalu, co odbiło się szerokim łukiem w mediach. Obecnie byli partnerzy żyją oddzielnie, a dziecko zdecydowaną większość czasu spędza z mamą. Więcej zdjęć z odcinka znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.