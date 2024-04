Za nami 718. odcinek "Milionerów". Program od lat jest uwielbiany przez widzów. Fani uwielbiają towarzyszyć uczestnikom w grze o milion złotych. Hubert Urbański od samego początku wciela się w rolę prowadzącego. W najnowszej odsłonie programu wystąpił pan Tomasz Boruch z Warszawy, który skończył weterynarię, a obecnie pracuje przy badaniach klinicznych. Czy wiedza zdobyta na studiach pomoże mu w wygraniu teleturnieju?

Zobacz wideo Pytania, które bardzo zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy"

"Milionerzy". To pytanie nie było łatwe. Jak poradził sobie uczestnik?

Pan Tomasz Boruch świetnie radził sobie w grze. Uczestnik szedł jak burza, wykorzystując jedynie jedno koło ratunkowe, 50:50. Trudności nie pojawiły się nawet przy kategorii za 125 tysięcy złotych. Na to pytanie z pewnością nie każdy potrafiłby odpowiedzieć. Brzmiało: "Kraken, potwór z mitologii nordyckiej, z opisu najbardziej przypomina?". Dla bohatera "Milionerów" przygotowano cztery możliwe warianty:

A. pytona siatkowego,

B. krokodyla różańcowego,

C. płetwala błękitnego,

D. kałamarnicę olbrzymią.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie. Wiedzieliście?

Pan Tomasz był przekonany, że Kraken przypomina kałamarnicę olbrzymią, zanim jeszcze usłyszał wszystkie możliwości! Nic więc dziwnego, że od razu polecił prowadzącemu zaznaczenie tej odpowiedzi. Uczestnik po chwili usłyszał, że była to poprawna opcja. Bohater odcinka mógł zatem zacząć grę o 250 tysięcy złotych. Nie da się ukryć, że wiedza pana Tomasza robi wrażenie. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Milionerzy". Te pytania sprawiły trudności pozostałym uczestnikom. Znacie na nie odpowiedź?

W 703. odcinku pojawiła się pani Anna. Bohaterka gry usłyszała kategorię dotyczącą fotorewolweru Brandla. Choć nie miała bladego pojęcia, o co chodzi, postanowiła zaryzykować. Niestety, nie udało się. Mimo to pani Anna miała powody do radości. Studio "Milionerów" opuściła z gwarantowaną sumą 40 tys. złotych. Z kolei w 702. odcinku pojawił się pan Łukasz. Uczestnik poległ na kategorii, która skupiała się wokół maślanki. Nie pomogło nawet koło ratunkowe. Niestety, nie udało mu się zaznaczyć prawidłowego wariantu. Nowe odcinki "Milionerów" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55. ZOBACZ TEŻ: "Milionerzy". Michałowski i Szczęsny mocno się zawstydzili. Rozłożyli ręce na banalnym pytaniu