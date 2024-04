Za nami kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami". 14. edycja show rozkręciła się w najlepsze. Ostatni odcinek emitowany był na żywo w niedzielę wielkanocną, co z pewnością było sporym wyzwaniem dla samych uczestników, którzy tegoroczne święta spędzili z dala od rodziny. Tym razem nie brakowało zaskoczeń. Anita Sokołowska w duecie z Jackiem Jeschke wskoczyła na jurorski stół i wprawiła wszystkich w osłupienie. Iwona Pavlović, która słynie z surowych opinii, nie kryła zachwytu. - Ty tak za nim pięknie podążałaś, że jestem zszokowana. (...) Najpiękniejsze jest to, że jesteś artystką w tym co robisz, a nie tylko pracownikiem - skomentowała. Wielkimi krokami zbliża się szósty odcinek programu. Tym razem zbiega się z wyborami samorządowymi. Czy program wyemituje show w najbliższą niedzielę? Są przecieki.

Zobacz wideo Rozenek-Majdan wyróżnia uczestników "Tańca z gwiazdami". Mowa o dwóch celebrytach

"Taniec z gwiazdami". Co z emisją odcinka w trakcie wyborów samorządowych? Już wiadomo

Rywalizacja w "Tańcu z gwiazdami" robi się coraz bardziej zacięta, a liczba uczestników zmniejsza się z odcinka na odcinek. Program emitowany jest na żywo w każdą niedzielę. W Wielkanoc widzowie po raz kolejny mogli oglądać popisy gwiazd na parkiecie. Co z nachodzącym odcinkiem? 7 kwietnia w Polsce odbywają się wybory samorządowe. Jak dowiedział się portal gwiazdy.wp.pl mimo tego program zostanie wyemitowany zgodnie z planem. Jak donosi portal Wirtualne Media, studio wyborcze będzie można oglądać na antenie Polsat News. Czekacie na kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami"?

'Taniec z gwiazdami' KAPIF.pl / KAPIF.pl

"Taniec z gwiazdami". Kto odpadł w ostatnim odcinku? Oni już nie zatańczą

W ostatnim odcinku show triumfowali Maciej Musiał w duecie z Darią Sytą, oraz Anita Sokołowska i Jacek Jeschke. Najsłabiej został oceniony występ Dagmary Kaźmierskiej i Marcina Hakiela. Mimo to z programu odpadła inna para. Decyzją widzów rywalizację zakończył Kamil Baleja i Magdalena Perlińska. "Szacun za luz, dobry humor i dyplomację", "Będzie was brakowało, już brakuje", "Dla was to oglądałam. Już nie będę. Co tydzień głosowałam i nie wierzę, że mieliście najmniejszą ilość głosów. Gratulacje" - czytamy w komentarzach, które pojawiły się na profilu programu w mediach społecznościowych. Spodziewaliście się takiego wyniku?