1 kwietnia w Poniedziałek Wielkanocny został wyemitowany specjalny odcinek uwielbianego przez widzów teleturnieju "Milionerzy". Kolejny raz gwiazdy zmierzyły się z trudnymi zagadnieniami, by wygrać pieniądze dla fundacji TVN. Niestety, dwa zaproszone duety: Damian Michałowski i Sebastian Szczęsny oraz Malwina Wędzikowska i Jan Pirowski nie zrobiły najlepszego wrażenia i nie zgarnęły zawrotnej kwoty na szczytny cel.

REKLAMA

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". Michałowski i Szczęsny rozłożyli ręce na błahym pytaniu

Początkowo Damian Michałowski i Sebastian Szczęsny radzili sobie całkiem nieźle. Jednak gdy Hubert Urbański zapytał ich, który afrykański kraj nosi taką samą nazwę, jak rzeka, która przez niego przepływa, mężczyźni zaniemówili. Mieli do wyboru cztery odpowiedzi: A. Egipt, B. Somalia, C. Kongo, D. Maroko. Choć na pierwszy rzut oka, pytanie wydaje się dość proste, to panowie zdecydowali się sięgnąć po pomoc i skorzystali z koła ratunkowego, prosząc o poradę publiczności. Ku ich zaskoczeniu zdecydowana większość, bo aż 90 proc. widzów wskazała na odpowiedź C. Kongo. Damian Michałowski i Sebastian Szczęsny mocno się zawstydzili, ale poszli tym śladem. Niestety, polegli nieco później przy pytaniu za 125 tys. zł. Ostatecznie udało im się wygrać 70 tys. zł. Widzowie nie byli zadowoleni z takiego obrotu spraw. Mieli pretensje, że panowie wykorzystali koło ratunkowe przy z pozoru prostym pytaniu. W mediach społecznościowych posypało się sporo uszczypliwości. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Milionerzy". Wędzikowska i Pirowski polegli na pytaniu o Pigasusa

Z kolei, Malwina Wędzikowska i Jan Pirowski wygrali jeszcze mniej. Ta dwójka zgarnęła gwarantowane 40 tys. zł. Para napotkała trudności przy pytaniu o Pigasusa, a brzmiało ono ta: "Czego nie miał Pigasus, kandydat na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych w 1968 r. z ramienia Youth International Party?". Malwina Wędzikowska i Jan Pirowski mieli do wyboru cztery opcje: A. skrzydeł. B. ryja. C. racic. D. ogona. Po długich dywagacjach postanowili zaryzykować i wybrali odpowiedź C. Niestety, tym razem ryzyko się nie opłaciło, ponieważ okazała się ona błędna, poprawną opcją było A. W sumie po dodaniu dwóch wygranych z odcinka specjalnego Fundacja TVN "Nie jesteś sam" otrzymała 115 tys. zł. ZOBACZ TEŻ: "Milionerzy". Pan Wojciech szedł jak burza, aż natknął się na tranzyt zboża. Nie obyło się bez koła.