"Love Island" to popularny program, który w marcu wrócił na antenę. W show nie brakuje emocji, płaczu i pierwszych wyznań miłości. W roli prowadzącej bez zmian oglądamy Karolinę Gilon. Co ciekawe, ona także poznała swoją drugą połówkę na planie "Love Island". Prezenterka jest w związku z Mateuszem Świerczyńskim, który był uczestnikiem siódmej edycji formatu. Czy islanderzy także mają szanse na znalezienie drugiej połówki? W ostatnich odcinkach dużo się działo. Z programem pożegnali się Oliwia i Adrian. To jednak nie koniec emocji.

Zobacz wideo Karolina Gilon o internetowych detektywach. Tak tropili jej związek

"Love Island". Tak prezentują się nowe singielki w willi. Będzie się działo

W "Love Island" nie może wiać nudą. W ostatnim odcinku nadszedł czas na Casa Nova. Uczestniczki wyjechały do nowej willi i były podekscytowane tym, że już wkrótce dołączą do nich single. Tak się jednak nie stało. To singielki dołączyły do panów, a uczestniczki będą obserwować ich działania. Kim są nowe islanderki? W willi pojawiła się Angelika Juraszek, która prowadzi własny salon kosmetyczny i trenuje boks. Uczestniczka ma silny charakter i lubi dominować. Kolejną singielką, która dołączyła do Casa Nova, jest Amanda Karpowicz. Nowa bohaterka pracuje jako stylistka paznokci i również prowadzi swój salon kosmetyczny. Jedno jest pewne - jeżeli Amandzie i Angelice nie uda się dogadać z islanderami, to przynajmniej będą miały wspólne tematy.

Trzecią singielką, która może namieszać w "Love Island", jest Aleksandra Puławska. Nowa bohaterka niedawno rozpoczęła studia prawnicze i cechuje ją pewność siebie. To jeszcze nie koniec. Grono singielek zasiliła także Sylwia Fidor, która być może będzie wyznaczać trendy w willi. Nowa uczestniczka jest projektantką mody i maluje obrazy. W Casa Nova pojawiła się także Dominika Jarmoszewska. Jej wielką pasją jest dobieranie i komponowanie zapachów. Niech inne uczestniczki mają się na baczności, bo podobno Dominika potrafi rozkręcić każdą imprezę. Co sądzicie o nowych singielkach?

"Love Island". Widzowie komentują nowe uczestniczki. "Bezsensowna akcja"

W mediach społecznościowych produkcji pojawiło się dużo komentarzy od widzów. Czy byli zadowoleni z obrotu spraw w willi? Wiele osób stwierdziło, że uczestniczki także powinny mieć szansę na poznanie kogoś nowego. "Teraz znowu panowie mogą wybierać, przebierać, a dziewczyny wykluczone. One mają w ogóle prawo głosu w tym programie?", "Czyli co, babki nie dostaną nowych facetów? Drugi raz taka bezsensowna akcja. Może byście zrobili na odwrót, jak już?", "Coś czuję, że wszystkie pary się rozpadną" - pisali na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: "Love Island". Nicole i Mateusz znali się przed programem. Randkowali na oczach milionów widzów!