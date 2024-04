'Rolnik szuka żony'. Wielkanoc Joanny była trudna. 'Niestety całe święta'

Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz to szczęśliwcy, którym udało się odnaleźć szczęście w programie "Rolnik szuka żony". Para poznała się na planie ósmej edycji randkowego show i do dzisiaj tworzy zgrany duet. Zakochani w 2022 roku powitali na świecie córkę Antoninę, a już w 2023 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Po udziale w hitowym programie Joanna i Kamil aktywnie działają w sieci, gdzie informują widzów o swojej codzienności. Wielgosz niedawno przekazała smutne wieści, że jej Wielkanoc nie była taka, jaką sobie wymarzyła.

"Rolnik szuka żony". Wielkanoc Joanny była trudna. Chodzi o zdrowie

Zdrowie Joanny odmówiło posłuszeństwa. Z udostępnionego zdjęcia wynika, że uczestniczka spędziła święta wielkonocne, korzystając z inhalatora. "Moje całe święta niestety wyglądały tak. Rozłożyło mnie na łopatki... Mam nadzieję, że u was święta minęły w zdrowiu i rodzinnie" - czytamy opis fotografii. Joanna nie zdradziła jednak, co dokładnie jej dolega. Więcej zdjęć Joanny i Kamila z "Rolnik szuka żony" znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

"Rolnik szuka żony". Joanna i Kamil poznali się w telewizji

Joanna i Kamil udowadniają, że w programie "Rolnik szuka żony" faktycznie można znaleźć miłość. Para niedawno gościła w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiedziała o łączącym ich uczuciu i początkach znajomości. Kamil wyznał, że chęć znalezienia partnerki była głównym powodem, dla którego odważył się zgłosić swoją kandydaturę. - Program sporo pomógł, że można znaleźć tę miłość. Zgłosiłem się i zaryzykowałem. Motywem przewodnim była chęć poznania drugiej osoby - opowiadał. Mimo nadziei, uczestnik nie spodziewał się, że rzeczywiście uda mu się odnaleźć w telewizji to, czego pragnie. Co na temat swojego udziału miała do powiedzenia Kamila? Uczestniczka zdradziła, co urzekło ją najbardziej w Kamilu przy ich pierwszym zapoznaniu. - Odniosłam takie wrażenie, że Kamil jest bardzo dojrzały, jak na swój wiek. [...] Dojrzały człowiek, szukamy tego samego. To pomyślałam, czemu nie. Trzeba spróbować - mówiła.

