"Hotel Paradise". 9. edycja już nagrana! Do sieci trafiło zdjęcie z finału

"Hotel Paradise" to jeden z najpopularniejszych formatów typu reality show w Polsce. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy uczestników ósmej edycji, która właśnie emitowana jest na antenie TVN7. Program niedawno wystartował, a widzom zapewnił już sporą dawkę emocji. W roli prowadzącej od premiery pierwszego odcinka show niezmienne sprawdza się Klaudia El Dursi. Jak się okazuje, widzowie nie muszą się już martwić, czy program będzie kontynuowany. Prowadząca "Hotelu Paradise" właśnie zdradziła, że zakończyły się już zdjęcia do dziewiątej edycji show. Klaudia El Dursi wyjawiła, jak wyglądała podczas finału. Zobaczcie zdjęcia.

"Hotel Paradise". Klaudia El Dursi opublikowała zdjęcie z finału dziewiątego sezonu. "Było wystrzałowo"

W telewizji trwa emisja ósmej edycji programu "Hotelu Paradise", ale produkcja już skończyła prace nad dziewiątą odsłoną show, która także realizowana jest w Wietnamie. Klaudia El Dursi poinformowała fanów show, że właśnie nagrano finał. Prowadząca już w styczniu wyleciała do Wietnamu, aby realizować program. Kto tym razem stanie na ścieżce lojalności? Na te informacje musimy jeszcze zaczekać, bo to pilnie strzeżona tajemnica. El Dursi zdradziła jednak, jaką kreację miała podczas wielkiego finału i co... stało się potem. Celebrytka miała na sobie błękitną suknię z piór i włosy ozdobione turkusowymi kryształkami. Po finale po misternie zaplecionej fryzurze nie zostało ani śladu. Wygląda na to, że pogoda była wyjątkowo zaskakująca. Zdjęcie w pełnym wymiarze znajdziecie w Galerii na górze strony .

Był też finał dziewiątego sezonu "Hotelu Paradise". Nie da się ukryć, że było wystrzałowo. Ale musicie mi wierzyć, że jeszcze chwilę wcześniej wyglądałam całkiem przyzwoicie - napisała Klaudia El Dursi.

'Hotel Paradise'. Klaudia El Dursi fot. screen instagram.com/klaudia_el_dursi

"Hotel Paradise". Widzowie oburzeni decyzją uczestników. "Najlepszy uczestnik odpadł"

W ósmej edycji "Hotelu Paradise" wprowadzono nowe zasady, które całkowicie zmieniły dynamikę show. Zgodnie z nimi jeśli, któryś z uczestników odpadnie w trakcie Rajskiego Rozdania, nie ma już możliwości powrotu do hotelu. W jednym z ostatnich odcinków z programem pożegnał się Daniel, który odpadł decyzją pozostałych uczestników. To nie spodobało się widzom show, którzy nie kryli oburzenia. W mediach społecznościowych zawrzało. "Daniel masz klasę, której mogą ci zazdrościć pozostali chłopcy", "Mega miły i normalny gościu, z szacunkiem do kobiet i szkoda ze tak szybko kończy przygodę", "Największy smutek. Bardzo pozytywny chłopak", "Najlepszy uczestnik odpadł" - czytamy w komentarzach. Zgadzacie się z decyzją uczestników? Zobaczcie, kto wszedł do programu na miejsce Daniela.