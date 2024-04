Ewa Kryza wzięła udział w jubileuszowej edycji programu "Rolnik szuka żony". To właśnie z nią Waldemar próbował stworzyć relację i wybrał ją spośród dwóch innych kandydatek. Ku zaskoczeniu widzów w finale okazało się, że ich relacja nie przetrwała, a Waldemar odezwał się do Doroty, którą wcześniej odrzucił. Para tworzy do dziś szczęśliwą relację, a Ewa dzięki udziałowi w programie zyskała rozpoznawalność i dzięki temu rozwija także karierę muzyczną. Co dziś u niej słychać? W najnowszej sesji Q&A Ewa podzieliła się najnowszymi wieściami.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Waldemar padł ofiarą oszustów. Teraz ostrzega innych

"Rolnik szuka żony". Ewa o życiu po programie. "Przybyło tutaj obserwujących, ale z każdą dodaną relacją ta liczba spada"

W trakcie Q&A, które Ewa zorganizowała na Instagramie padło pytanie, czy jej życie zmieniło się po programie. Co odpowiedziała? Jak się okazuje, zmian nie ma aż tak wiele. - Nie odczułam. Moje życie wygląda raczej tak samo jak przewidziałam w programie. Przybyło tutaj obserwujących, ale z każdą dodaną relacją ta liczba spada, także na influencerkę raczej się nie nadaję - stwierdziła Ewa. Niedawno Ewa pokazała zdjęcie swojego syna. Widać, że chłopiec idzie w ślady mamy i interesuje się muzyką. W programie "Rolnik szuka żony" Ewa wyznała, że często śpiewa na imprezach okolicznościowych takich jak np. wesela. Czy sama czuje się influencerką? Takie pytanie także padło podczas zorganizowanego przez nią Q&A. Zobaczcie, jak odpowiedziała.

Nie, ale jestem sobą i jest mi z tym bardzo dobrze. Każdemu polecam. Gdzieś przeczytałam ostatnio, że największym wyzwaniem jest pozostanie sobą w świecie, który próbuje sprawić, żebyśmy byli jak reszta - podsumowała Ewa.

'Rolnik szuka żony'. Ewa fot. screen instagram.com/ewaa_ka93

"Rolnik szuka żony". Wystartowała 11. edycji show. Wśród kandydatów znana influencerka

W Wielkanoc widzowie mogli poznać uczestników kolejnej, 11. edycji programu 'Rolnik szuka żony". Wśród dziewięciu kandydatów pojawił się m.in. 32-letni Rafał. Uczestnik "chciałby poznać dziewczynę, która nie ma dzieci i będą mogli zbudować wszystko od zera. Ważne, żeby partnerka chciała się do niego wprowadzić, ale niekoniecznie musiałaby zajmować się tym, co on. Mogłaby pracować, ale fajnie jakby rozumiała specyfikę pracy na gospodarstwie i go w tym wspierała" - czytamy w wizytówce uczestnika w sieci. Kolejnym uczestnikiem show jest Christoph, który dzieciństwo spędził w Niemczech. "Podkreśla, że chciałby związać się z Polką. Ważne, aby była to dziewczyna inteligentna, która będzie miała swoje pasje i zainteresowania, niekoniecznie musiałaby pomagać mu w pracy, ale chciałby, aby chciała zrozumieć jego świat i była gotowa na założenie rodziny" - czytamy w wizytówce. W nowej serii matrymonialnego show TVP nie zabrakło także kobiet. Poznajcie 23-letnią Wiktorię, która jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.