'Love Island'. Uczestniczka piątej edycji urodziła. 'Mały byk'

Iwona Kuczera wzięła udział w piątej edycji programu "Love Island. Wyspa miłości" - tej, w której zwycięzcami okazali się Josie Kwaśniewski oraz Kuba Galica. Jej przygoda z programem nie trwała długo - Kuczera odpadła już przy pierwszych eliminacjach. Mimo to influencerka pozostała aktywna w sieci, gdzie na Instagramie śledzi jej losy ponad 12 tys. obserwatorów. Niedawno poinformowała, że na świat przyszło jej dziecko.

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Gilon ma przemyślenia w sprawie "śledztwa" widzów

"Love Island". Iwona Kuczera z piątej edycji urodziła. "Mały byk"

"Moje malusie stópeczki" - napisała Iwona z "Love Island" na zdjęciu stóp nowo narodzonego syna. Przypominamy, że w programie Iwona próbowała stworzyć związek z Konradem, jednak szybko okazało się, że to nie to. Kuczera zdołała odnaleźć miłość poza show i dziś chętnie wrzuca kadry ze swoim partnerem Damianem, który na Instagramie przedstawia się jako "kierowca bombowca". "Ojaaaa! Gratulacje! Dużo zdrówka dla was!", "Mały byk. Gratulacje!", "Gratuluję Iwonka, ale niespodzianka" - czytamy w komentarzach na Instagramie uczestniczki "Love Island". Przypomnijmy, że Iwona już w wizytówce do show mówiła, że marzy o znalezieniu odpowiedzialnego partnera, z którym będzie mogła założyć rodzinę.

"Love Island". Widzowie dziewiątego sezonu krytykują dobór uczestników przez produkcję

Tymczasem na antenie trwa w najlepsza dziewiąta edycja "Love Island", a wokół niej nie brakuje kontrowersji. Tym razem widzowie z żalem wskazują, że produkcja coraz częściej angażuje osoby, które już rozpoczęły karierę medialną. Niedawno do programu dołączył znany z "Top Model" 26-letni Mateusz, który z show TVN-u odpadł tuż przed jego finałem. "On był już wszędzie" - grzmieli fani "Love Island". Co więcej, wyspiarz niedawno zaczął kręcić z Nicole, z którą... znał się z formatu GOATS o szybkich randkach na YouTubie. 20-latka także ma całkiem spore zasięgi na Instagramie, jak i w przeszłości wzięła udział w projekcie Natsu. "To już jest żenujące, dlaczego zawsze dajecie do programu osoby, które zarabiają więcej lub jakieś znane twarze, które mogłyby zyskać na tym? Porażka" - twierdzi jeden z komentujących widzów "Love Island".

'Love Island'. Iwona Kuczera 'Love Island'. Iwona Kuczera, fot. Polsat