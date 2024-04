Katarzyna Chrzanowska zdobyła popularność w serialu "Adam i Ewa". Występowała w nim wraz z Waldemarem Goszczem, który stracił życie w groźnym wypadku samochodowym. Od czasu zakończenia produkcji aktorka zniknęła z blasku fleszy. Postanowiła przeprowadzić się za granicę. W 2022 roku Chrzanowska wyjątkowo pojawiła się w telewizji z okazji 30-lecia Polsatu. Kobieta aktywnie działa w mediach społecznościowych. Niedawno podzieliła się dramatyczną historią.

Katarzyna Chrzanowska była gwiazdą serialu "Adam i Ewa". Przeżyła koszmar w Paryżu

Katarzyna Chrzanowska opublikowała na Facebooku nieprzyjemną historię. Aktorka przyznała, że przez 25 lat życia w Paryżu nie miała większych problemów. Gdy jednak odwiedziła francuskie miasto na kilka dni, została okradziona. Kobieta straciła swój telefon. Przyznała, że w urządzeniu było praktycznie "całe jej życie", w tym karty, informacje bankowe czy zdjęcia, których niestety nie ma zapisanych w wirtualnej chmurze. Przeprosiła wszystkich, którym nie odpisała na życzenia świąteczne. Dodała, że wiele jej znajomych również zmagało się z takim problemem, a syn jej koleżanki został nawet zaatakowany w trakcie kradzieży. Oburzona Chrzanowska dodała, że to przestępstwo wkrótce stanie się "sportem narodowym". Z okazji Wielkanocy życzyła wszystkim tego, aby świat między innymi stał się bardziej uczciwy.

Zdjęcia przypominają, jacy byliśmy szczęśliwi, gdy nas się tego wszystkiego pozbawia i bezczelnie wyjmuje telefon z kieszeni, tracimy grunt pod nogami. Czujemy się, jakby ktoś włamał się do naszego intymnego świata. Na dodatek rzecz dzieje się przed świętami. (...) Przestrzegam, pilnujcie toreb, telefonów i miejcie oczy wokół głowy!

- napisała Katarzyna Chrzanowska na Facebooku.

Katarzyna Chrzanowska niedawno wspominała Waldemara Goszcza w rocznicę śmierci. Razem występowali w serialu "Adam i Ewa"

Katarzyna Chrzanowska w serialu "Adam i Ewa" wraz z Waldemarem Goszczem tworzyła zakochaną parę. W 2023 roku aktorka zwróciła się do dawnego bohatera formatu w sieci. "Nie wiem, jakie znaczenie tam, gdzie jesteś, ma czas, ale tutaj w tym roku miałbyś 50 lat. (...) Podziwiano by też twoje dokonania, boś się chłopaku dobrze zapowiadał. Energii i pomysłów miałeś za stu i jestem pewna, że zrobiłbyś dla tego świata dużo dobrych rzeczy. (...) Stary, nawet nie masz pojęcia, ilu ludzi o ciebie pyta. Wiem, że czas nie ma dla ciebie znaczenia, ale to już 20 lat" - podkreśliła wtedy na profilu na Facebooku. W 2024 roku w rocznicę śmierci aktora wstawiła zdjęcie z serialu. Podkreśliła, że nigdy o nim nie zapomni. "24 stycznia 2024. 21 lat od czasu śmierci mojego przyjaciela, serialowego partnera Waldka Goszcza... Na zawsze pozostanie w moim sercu i pamięci - wyznała Chrzanowska.