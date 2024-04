"Taniec z gwiazdami" nie zwalnia tempa ani na chwilę. Nawet w Niedzielę Wielkanocną widzowie mogli obejrzeć zmagania celebrytów. Uczestniczką show, która budzi wiele emocji, jest bez wątpienia Dagmara Kaźmierska. Taneczne popisy "królowej życia" zainteresowały nawet Dodę. Piosenkarka obejrzała ostatni odcinek programu i skomentowała umiejętności gwiazdy TTV. Okazuje się, że nie podziela opinii internautów.

Doda obejrzała Dagmarę Kaźmierską w "Tańcu z gwiazdami". Oceniła jej umiejętności

Występy Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z gwiazdami" nie zachwycają jurorów. Celebrytka od początku zajmuje dolne miejsca w tabeli. Na szczęście "królowa życia" może liczyć na głosy wiernych fanów, które pomagały jej awansować do kolejnych odcinków. Okazuje się, że taneczne popisy Kaźmierskiej nie umknęły także uwadze Dody. Piosenkarka obejrzała ostatni odcinek show i uznała, że krytyka pod adresem gwiazdy TTV nie jest uzasadniona.

Co wy tak gadacie na tę Dagmarę. No ładnie dziewczyna tańczy. O, jak zawija

- skomentowała na InstaStories wokalistka. Internauci najwyraźniej nie podzielają jednak zdania wokalistki. Wielu widzów uznało, że zamiast Kamila Balei, to Dagmara powinna opuścić program. "To jest jakiś żart? Chłop się prezentował tysiąc razy lepiej niż Dagmara, a ona przechodzi z odcinka na odcinek. Iwona dobrze jej powiedziała, zero progresu od pierwszego odcinka, to już zaczyna wyglądać, jakby program był ustawiony pod Dagmarę", "Szczerze? Dagmara powinna już dawno odpaść. Nie potrafi tańczyć" - komentowali na instagramowym profilu "Tańca z gwiazdami".

Dagmara Kaźmierska szczerze o Dodzie. "W tym szczuplutkim ciałku …"

Okazuje się, że Dagmara Kaźmierska również śledzi karierę Dody. W rozmowie z Plotkiem "królowa życia" zdradziła, co myśli o piosenkarce. Okazuje się, że jest wielką fanką jej twórczości, ale ceni w niej nie tylko muzyczny talent. - Przede wszystkim, co najbardziej w niej kocham, to to, że ona jest mega inteligentna, petarda. W tym szczuplutkim ciałku tam jest taka głowa drodzy państwo… - powiedziała celebrytka.