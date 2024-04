"Taniec z gwiazdami". Widzowie miażdżą zachowanie produkcji. "Żałosne"

Zmagania celebrytów w "Tańcu z gwiazdami" stają się coraz bardziej zacięte z tygodnia na tydzień. Uczestnicy nie mogli odpocząć nawet podczas Wielkanocy, ponieważ w Wielką Niedzielę Polsat wyemitował kolejny odcinek. Dla jednej z par był to pożegnalny występ. Tym razem z programu odpadł Kamil Baleja. Niestety, dziennikarz nie mógł dokończyć przemowy końcowej, która została przerwana przez produkcję. Widzowie są wściekli.

"Taniec z gwiazdami". Kamil Baleja odpadł z programu. Widzowie miażdżą produkcję

Kamil Baleja od początku nie należał do grona faworytów 14. edycji "Tańca z gwiazdami". Niektórzy uważają jednak, że zamiast dziennikarza program powinna opuścić Dagmara Kaźmierska. Internauci zwrócili uwagę również na coś innego. Po ogłoszeniu werdyktu prezenter nie mógł bowiem dokończyć podziękowań, ponieważ w pewnym momencie zostały one przerwane przez muzykę. Fani są wściekli na produkcję. "Nie podoba mi się to, że podczas jego przemowy końcowej zaczęli grać muzykę, tak samo nieprzyjemnie się ogląda, jak Krzysztof Ibisz pospiesza jury. Może zaczniecie dawać mniej reklam, wtedy wam wystarczy czasu ekranowego", "Mega słabe zachowanie stacji, że nie pozwolili nawet skończyć podziękowań na koniec. Pół godziny reklam a w połowie zdania muzyka i nie można nawet podziękować za udział w programie", "A co to za ucinanie wypowiedzi? Żałosne" - pomstowali w komentarzach.

Kamil Baleja w 'Tańcu z gwiazdami' KAPIF.pl / KAPIF.pl

"Taniec z gwiazdami". Widzowie komentują werdykt. "To już zaczyna wyglądać, jakby program był ustawiony"

Na werdykt w "Tańcu z gwiazdami" składają się oceny jurorów oraz głosy widzów. Tym razem program musiał opuścić Kamil Baleja, który już od kilku odcinków plasował się w dole stawki. Nie wszyscy fani programu zgadzają się jednak z taką decyzją. Wielu internautów uważa, że to Dagmara Kaźmierska zatańczyła najsłabiej. "To jest jakiś żart ? Chłop się prezentował tysiąc razy lepiej niż Dagmara, a ona przechodzi z odcinka na odcinek. Iwona dobrze jej powiedziała, zero progresu od pierwszego odcinka, to już zaczyna wyglądać, jakby program był ustawiony pod Dagmarę", "Szczerze? Dagmara powinna już dawno odpaść. Nie potrafi tańczyć" - narzekali w komentarzach.

'Taniec z gwiazdami' KAPIF.pl / KAPIF.pl