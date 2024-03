Rozpoczęła się 11. edycja programu "Rolnik szuka żony". Randkowe show od wielu lat gości w polskiej telewizji publicznej. W formacie występują uczestnicy, którzy na co dzień mieszkają na wsi i z reguły zajmują się gospodarstwem. Bohaterowie nie mają szczęścia w miłości i robią wszystko, aby to zmienić. Od niedawna w produkcji pojawiają się nie tylko rolnicy, ale również rolniczki. Show "Rolnik szuka żony" doczekał się aż dziesięciu edycji. Jedenasta odsłona, zgodnie z tradycją, rozpoczęła się w Wielkanoc. Fani mogli poznać historie dziewięciorga uczestników, którzy będą szukać idealnej drugiej połówki. Poznajcie ich!

"Rolnik szuka żony". Oto kandydaci 11. edycji randkowego show. Czy poznają idealne drugie połówki?

Pierwszym uczestnikiem, którego fani mogli poznać, jest Rafał. Mężczyzna ma 32 lata i prowadzi gospodarstwo, szczególnie zajmuje się uprawą papryki i zboża. Rolnik mieszka sam we własnym domu. W wolnych chwilach jeździ quadem i podróżuje. Ceni sobie kreatywność i komunikatywność. "Chciałby poznać dziewczynę, która nie ma dzieci i będą mogli zbudować wszystko od zera. Ważne, żeby partnerka chciała się do niego wprowadzić, ale niekoniecznie musiałaby zajmować się tym, co on. Mogłaby pracować, ale fajnie jakby rozumiała specyfikę pracy na gospodarstwie i go w tym wspierała. Rafał marzy o ślubie i dzieciach" - czytamy w sieci.

Drugim uczestnikiem jest Christoph. Mężczyzna dzieciństwo spędził w Niemczech. Razem z siostrą zajmuje się produkcją trawy w rolkach, ogórków gruntowych, dyni oraz kapusty. Rolnik uprawia również kukurydzę i rzepak. Obecnie gospodaruje na 600 hektarach. Christoph ma 185 cm wzrostu. "Znajomi mówią o nim, że jest pracowity, opiekuńczy, pewny siebie, przedsiębiorczy, umie ocenić ryzyko i radzi sobie w trudnych sytuacjach. On sam ceni w sobie umiejętność słuchania" - czytamy na Instagramie. Chciałby inteligentną partnerkę, która będzie miała swoje pasje i jest gotowa na rodzinę.

Wiktoria to trzecia bohaterka nowego sezonu programu "Rolnik szuka żony". Ma dopiero 23 lata. Kobieta jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Działa również jako influencerka i pokazuje codzienność na wsi w mediach społecznościowych. "Poszukuje faceta rodzinnego, ciepłego, pomocnego i opiekuńczego, obdarzonego nienagannym uzębieniem, niebagatelnym poczuciem humoru, pewnego siebie, i lubiącego aktywny tryb życia. Dobrze by było, gdyby była to osoba związana ze wsią i rolnictwem, nie jest to jednak warunek konieczny. Dla samej Wiktorii, właścicielki 25 hektarowego gospodarstwa, które uprawia razem z rodzicami – rolnictwo to nie tylko zawód, ale i pasja"- czytamy na Instagramie. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Wśród uczestników programu "Rolnik szuka żony" znajduje się znajoma twarz. Mowa o 23-letniej influencerce. Fani od razu rozpoznali, że jest to Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska, dobrze znana w środowisku mediów społecznościowych. Kobieta na co dzień zajmuje się rolnictwem, a poza godzinami pracy działa na Instagramie. W sieci obserwuje ją ponad 25 tysięcy użytkowników internetu. Co więcej, Wiktoria zaliczyła już debiut telewizyjny. Jakiś czas temu pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiadała o tym, jak zrezygnowała z marzeń o aktorstwie i została rolniczką. Nie wszyscy byli zachwyceni. "Jeśli tiktokerki pchają się do 'Rolnika' to czas chyba przestać to oglądać. To już nie jest ten program, który polubili ludzie kiedy pokazywał autentycznych rolników, którzy szukali miłości. Dziś to trampolina dla influencerów" - napisał jeden internauta. Co sądzicie?