Aneta Glam od wielu lat układa sobie życie u boku 72-letniego miliardera. Polka aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie z chęcią pokazuje swoje luksusowe życie. Jak wielokrotnie podkreśliła, kiedyś marzyła o takiej codzienności. Więcej na temat Anety można dowiedzieć się na jej profilu na Instagramie. Obecnie kobieta świętuje Wielkanoc. Uroczystość w domu "żony Miami" może się jednak nieco różnić od tradycyjnego celebrowania. Aneta wielokrotnie apeluje o zaprzestanie cierpienia zwierząt. Teraz wyznała, co jej zdaniem nie powinno znaleźć się na wielkanocnym stole.

Aneta Glam zaapelowała do swoich fanów. Mówi o Wielkanocy "bez okrucieństwa"

Z okazji Wielkanocy, na profilu Anety Glam pojawił się specjalny apel. W oświadczeniu celebrytka wyznała, czego nie powinno się jeść w to święto. Kobieta nie spożywa produktów odzwierzęcych. "Spędź Wielkanoc bez mięsa, bez nabiału, bez jajek i bez okrucieństwa" - możemy przeczytać w poście, który Aneta zamieściła na InstaStories. To jednak nie koniec. "Żona Miami" podjęła również temat Jezusa. Stwierdziła, że spożywanie mięsa powinno być możliwe wyłącznie w przypadku, gdy nie można przetrwać w inny sposób.

Ci, którzy używają Jezusa do wykorzystywania zwierząt… Jezus powiedział: możecie złożyć w ofierze zwierzę, jeśli nie ma innej możliwości przeżycia. Nigdy nie wykorzystywał zwierząt po prostu dla rozkoszy smaku, czy z powodu zachłanności. A na pewno nie w takiej ilości, jak wy teraz. 80 miliardów zwierząt rocznie, przynajmniej trzy posiłki dziennie zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego - wszystko w ramach rozrywki lub po prostu do przechwalania się tym, ile można tego kupić

- napisała rozzłoszczona celebrytka. Dodała, że jest to bardzo ciężki grzech. Po więcej zdjęć Anety Glam zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Aneta Glam na Instagramie fot. Instagram/@anetaglam

Aneta Glam o siedmiu grzechach głównych. Zwróciła uwagę na jeden z nich

Aneta Glam w swoim oświadczeniu nie pominęła kwestii siedmiu grzechów głównych. Zwróciła uwagę na jeden z nich, który jej zdaniem jest wyjątkowo często łamany w święta. Podkreśliła, że często pojawia się problem przy piątym, czyli "nieumiarkowaniu w jedzeniu i piciu". "Jezus (przyp. red.) nigdy na to nie pozwalał. Nawet nie przypuszczał, że coś takiego będzie kiedykolwiek możliwe. Przestań modyfikować coś, co powiedział dla własnej, ignoranckiej korzyści" - dodała na swoim profilu na Instagramie. Co sądzicie o przekonaniach "żony Miami"? ZOBACZ TEŻ: Aneta Glam żałuje ingerencji w urodę. "Nie mogę się doczekać, aż zbrzydnę"

Aneta Glam na Instagramie fot. Instagram/@anetaglam