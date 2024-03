Niedawno rozpoczęła się 15. edycja programu "Mam talent!". Na fotelu niezmiennie zasiada Agnieszka Chylińska, a tym razem obok niej znaleźli się Marcin Prokop, który wcześniej dał się poznać jako gospodarz tegoż show, oraz debiutująca w formacie Julia Wieniawa. W piątym odcinkuprogramu uczestnikiem był Tomasz "Kowal" Kowalski. Kiedy wokalista wykonał na scenie swój autorski utwór, powalił jury na kolana.

REKLAMA

Zobacz wideo Edyta Górniak zadzwoniła do Julii Wieniawy. Chodziło o "Mam talent"

"Mam talent!". Tomasz "Kowal" Kowalski zaśpiewał na wózku inwalidzkim. Powalił jury na kolana

Tomasz Kowalski w 2014 roku uległ wypadkowi na motocyklu i porusza się dziś na wózku inwalidzkim. Udział w "Mam talent!" jest dla niego ponowną próbą walki o marzenia. Kiedy na scenie TVN-u wykonał swój autorski utwór, jurorzy nie żałowali mu w pochwałach. - Jestem w szoku - zaczęła Agnieszka Chylińska. - Raz mi nie poszło, jestem niezadowolony - szybko odpowiedział Kowalski. - Masz rację, było do d*py - odpowiedziała z ironią wokalistka. - Dla mnie jesteś mistrz - szybko dodała.

'Mam talent!'. Zaśpiewał na wózku inwalidzkim. Chylińska: Było do d**y. Jesteś mistrz 'Mam talent!'. Zaśpiewał na wózku inwalidzkim. Chylińska: Było do d**y. Jesteś mistrz, fot. Player

Pochwał nad występem Tomasza "Kowala" Kowalskiego nie żałował także Marcin Prokop. Prezenter przyznał, że miał obawy, które uczestnik w mig rozwiał swoim niebywałym talentem. - Zawsze mamy kłopot w tym programie, kiedy pojawia się osoba z niepełnosprawnością z historią, która może niepotrzebnie stać się ważniejsza niż jej występ - zaczął. Dziennikarz kolejno skwitował wystąpienie uczestnika prosto, ale w punkt: - To było zaj****e. Zachwycona była także Julia Wieniawa, która przyznała, że "szczena mi opadła".

"Mam talent!". Tomasz "Kowal" Kowalski wygrał czwartą edycję "Must Be The Music"

Tomek "Kowal" Kowalski może być znany widzom programu "Must Be The Music". Wokalistka w 2012 roku wygrał czwartą edycję show Polsatu. Dwa lata później miał wypadek na motocyklu, który wywrócił jego życie o 180 stopni. - Ułamek sekundy i poprzednie życie znika - wspomniał traumatyczne zdarzenie w "Mam talent!". Kowalski, jadąc na motocyklu, zderzył się z 19-letnim kierowcą samochodu, który wymusił pierwszeństwo. Muzyk w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Przeżył, ale uszkodzony rdzeń kręgowy odebrał mu kontrolę nad nogami.

'Mam talent!'. Zaśpiewał na wózku inwalidzkim. Chylińska: Było do d**y. Jesteś mistrz 'Mam talent!'. Zaśpiewał na wózku inwalidzkim. Chylińska: Było do d**y. Jesteś mistrz, fot. Player