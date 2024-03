Anna Renusz zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "Królowe życia" na TTV. Na co dzień celebrytka zajmuje się stylizacją fryzur. Ma własny salon w Gdyni. Anna Renusz od zawsze podkreślała swoje zamiłowanie do medycyny estetycznej. Nie tak dawno znów wyjechała do tureckiej kliniki. - Robiłam lip lift [zabieg chirurgiczny ust - przyp.red.] i lifting szyi, tutaj tego podbródka, który mnie zawsze irytował i delikatnie zwisał, więc mam nadzieję, że operacja przeszła pomyślnie i wszystko się ułoży - relacjonowała na InstaStories. To jednak nie koniec zmian w wyglądzie Renusz. Pochwaliła się nową fryzurą. Zobaczcie efekt.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Renusz nadawała z kliniki w Turcji. Opowiedziała o zabiegach

"Królowe życia". Anna Renusz i jej nowa odsłona. "Myślałam, że to Shakira"

Anna Renusz prężnie działa w mediach społecznościowych. Instagramowy profil celebrytki obserwuje 517 tys. użytkowników. To właśnie na tej platformie gwiazda "Królowych życia" dodała ostatnio post i pokazała się w nowej odsłonie. Z głowy Renusz zniknęły długie, czarne włosy i zastąpiła je... burza blond loków. Internauci od razu ruszyli z porównaniami. Zauważyli, że w tej fryzurze celebrytka wygląda jak autorka hitu "Waka Waka". "Myślałam, że to Shakira", "Ale włos", "Taka Shakira", "Ogień" - pisali w komentarzach. Jeżeli tak jak internauci zachwyciliście się lokami Renusz, to musimy was rozczarować. Celebrytka prawdopodobnie założyła perukę, ponieważ chwilę po dodaniu postu nagrywała InstaStories w swojej standardowej fryzurze. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

"Królowe życia". Anna Renusz żałuje pewnych decyzji. "Teraz nie robiłabym..."

Anna Renusz lubi eksperymentować ze swoim wyglądem. Jakiś czas temu celebrytka wyjawiła w rozmowie z Plotkiem, że żałuje niektórych decyzji. - Teraz nie robiłabym już żadnych tatuaży. Przeszkadzają mi. Chcę sobie nałożyć naszyjnik, a widzę tatuaż na szyi i mówię sobie "za dużo". Już bym nie robiła tatuaży. Z wiekiem zmienia się gust. Ja już jestem przyzwyczajona do tatuaży, ale niektóre są tak stare i słabo wyglądają. Teraz są ładniejsze. Nie róbcie tatuaży - powiedziała Plotkowi. ZOBACZ TEŻ: Anna Renusz przeszła metamorfozę. Na starych zdjęciach przypomina Emily Ratajkowski

Anna Renusz w programie 'Królowe życia' Fot. @TTV / YouTube / screenshot