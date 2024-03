Krzysztof i Magda wystąpili w dziewiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestnicy od początku zdobyli sympatię widzów, którzy spodziewali się, że ich relacja naprawdę może przetrwać. Krzysztof i Magda informowali o tym, że mają zamiar kontynuować małżeństwo. Jak się jednak okazało - chęci to za mało. Nad ich relacją pojawiły się czarne chmury. W listopadzie 2023 roku mężczyzna opublikował w sieci oświadczenie. "Czuję się zobligowany powiedzieć wam o tym, jakie są dalsze nasze losy po dniu decyzji. Otóż od 19 lipca nie jesteśmy już razem z Magdą. Jakie były okoliczności i powody rozstania zostawiam dla siebie" - czytaliśmy. Ostatnio Magda poinformowała o swojej decyzji związanej z suknią ślubną.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Magda nie ma sentymentów. Sprzedaje swoją suknię ślubną

Kariera telewizyjna Magdy skończyła się już jakiś czas temu, ale widzowie mogą śledzić jej losy w mediach społecznościowych. Kobieta od czasu do czasu dodaje nowe zdjęcia na swój profil na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 44 tys. użytkowników. To właśnie na tej platformie Magda zaapelowała niedawno do internautek, które planują powiedzieć sakramentalne "tak". Co miała im do przekazania? "Dla dziewczyn w poszukiwaniu sukien ślubnych - chętnie sprzedam swoją" - pisała na InstaStories. Chyba Magda postanowiła oddzielić przeszłość i małżeństwo z Krzysztofem grubą kreską. Po więcej zdjęć dotyczących trmatu zapraszamy do galerii na górze strony.

Ogłoszenie Magdy Fot. @narzeczona_kryzysowa

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Krzysztof nie pozbierał się po rozstaniu z Magdą? "To boli"

Krzysztof także niekiedy udziela się w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu mężczyzna wrzucił na InstaStories zdjęcie ze smutnym cytatem. "To boli, kiedy dowiadujesz się, że osoba, której ślepo ufałeś, robiła wszystko, byś był ślepcem..." - czytaliśmy na profilu Krzysztofa. Niewykluczone, że chciał w ten sposób nawiązać do relacji z Magdą, która skończyła się dla niego dużym rozczarowaniem.