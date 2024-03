W czerwcu 2023 roku Andrzej Sołtysik ostatni raz pojawił się na szklanym ekranie. Wtedy jeszcze jako pracownik TVN prowadził program "Dzień dobry TVN". Później przez poranną produkcję przeszła fala zwolnień, która dotknęła nie tylko Małgorzatę Rozenek-Majdan czy Annę Kalczyńską, ale i jego. Okazuje się jednak, że telewizja jest mu przeznaczona. Już w kwietniu dołączy do ekipy konkurencyjnej stacji. Nie dane mu jednak będzie wstawać później, niż to miał w zwyczaju, gdy prowadził śniadaniówkę. Ba, teraz nawet jest zmuszony do jeszcze wcześniejszego nastawiania budzika.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Sołtysik zdradził historię swojej depresji

Andrzej Sołtysik zaczyna pracę w TVP

Jak podają Wirtualne Media, Andrzej Sołtysik został pracownikiem TVP. Były gospodarz "Dzień dobry TVN" zgodził się dołączyć do nowego porannego programu TVP3 Warszawa, który ma być nadawany w stacji jeszcze wcześniej niż jego poprzedni show, bo o godz. 6.40. W pewnym momencie programy jednak będą się nakładać i walczyć o widza. Oprócz Andrzeja, pojawi się tam też inni gospodarze. - Będzie jednym ze współprowadzących, a nowa ramówka stacji zostanie ogłoszona 8 kwietnia - poinformował Jakub Sito, dyrektor TVP3 Warszawa, potwierdzając plotki o dołączeniu do zespołu Sołtysika. Na razie dziennikarz nie zabrał jeszcze głosu w sprawie tego wyzwania i powrotu do telewizji.

Zwolnienie z TVN odbiło się na jego zdrowiu

Przypomnijmy, że Andrzej Sołysik spędził w TVN aż 26 lat. Niespodziewane zwolnienie mocno odchorował. - Gorzej niż przy pierwszym i drugim rozwodzie. Bardzo źle, bardzo niedobrze. Zezłościłem się najpierw. Poprosiłem o chwilę przerwy, by wyjść na papierosa - wspomniał w Świecie Gwiazd. Podczas ostatniej rozmowy z włodarzami TVN, dyrektor programowa stacji Lidia Kazen nie pofatygowała się, by podziękować dziennikarzowi za lata pracy. Wysłała w swoim imieniu trzy inne osoby. - Potem wpadłem w depresję, jak to u facetów w moim wieku bywa przy stracie pracy. Bardzo głęboki, ale niedługi epizod depresyjny. Dotarłem do granic, do dna depresji. A potem jakoś czas leczy rany, trochę czasu minęło, życie zaczęło się toczyć dalej - dodał dziennikarz.

Andrzej Sołtysik i Anna Kalczyńska screen DDTVN