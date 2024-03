Dopiero co gruchnęła wiadomość, że od 2 kwietnia w roli prowadzącego "Va Banque" nie zobaczymy już Przemysława Babiarza, który był jego gospodarzem od 2020 roku. Wiadomo, że jego następcą został Radosław Kotarski. Widzów w odcinkach z nim czeka też odświeżona szata graficzna studia. Jeśli ktoś myślał, że na tym skończą się zmiany w teleturnieju, może się zaskoczyć. Okazuje się, że z rolą hostessy w produkcji Dwójki pożegnała się właśnie Katarzyna Skrodzka. Kobieta dotychczas we wszystkich odcinkach programu prowadzonego przez Babiarza wręczała uczestnikom upominki. Równolegle pracowała też w "Familiadzie", gdzie opiekowała się za kulisami uczestnikami.

Fani "Va Banque" zauważyli brak pani Kasi od upominków. Co się stało?

Brak pani Kasi nie oznacza jednak, że z programu "Va Banque" znikają torby z pamiątkami. Od teraz wręcza je tajemnicza pani Magda, co nie umknęło wiernym fanom programu. "A co to za pani Magda? Na długo zastępuje panią Kasię?" - dopytywał jeden z sympatyków show. "Chyba już tak zostanie" - odpisała produkcja programu, ale nie wytłumaczyła, czym podyktowana jest ta zmiana. "Cudowna pani Kasia też jest ofiarą politycznej czystki? Wariatkowo..." - podsumował inny fan teleturnieju.

Przemysław Babiarz zostaje w TVP Sport

Co dalej z telewizyjną przyszłością Przemysława Babiarza, który w TVP pracuje już 32 lata? Zostaje w TVP Sport i - jak zapowiadają jego przełożeni - poleci na letnie igrzyska olimpijskie do Paryża. Ostatnio dziennikarz nie pracował jednak na halowych mistrzostwach świata w lekkoatletyce w Glasgow z uwagi na problemy zdrowotne. - Jest ujęty w składzie ekipy TVP Sport, która będzie relacjonowała przebieg igrzysk olimpijskich w Paryżu - przekazał niedawno dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. Przypomnijmy, że Przemysław Babiarz jako komentator specjalizuje się m.in. w pływaniu, lekkoatletyce i skokach narciarskich. Przed jego następcą w "Va Banque" teraz trudne wyzwanie, bo póki co fani programu nie wyrażali się pochlebnie o nowym prowadzącym. "Drodzy państwo, ja też bardzo lubiłem 'Va Banque' z udziałem pana Przemka, ale zaufajcie mi, że nie wszystkie decyzje są motywowane polityką czy chęcią utarcia komuś nosa. Pan Przemek to niesamowita marka i wspaniały dziennikarz, dlatego skupmy się na tym, aby życzyć mu dużo zdrowia i wysłać mu tyle dobrej energii, ile tylko potrafimy. Ściskam was ciepło i do zobaczenia" - napisał niedawno Radosław Kotarski na portalu X.

