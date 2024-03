Dziesiąta edycja programu "Rolnik szuka żony" skończyła się jakiś czas temu, ale z pewnością pozostanie w pamięci widzów na długo. Nie wszyscy uczestnicy znaleźli w telewizji swoją drugą połówkę. Miłosny zawód przed kamerami przeżyła Sara, która była kandydatką Artura. Wiele osób myślało, że uczucie między nimi jest prawdziwe i para będzie tworzyć szczęśliwy związek poza programem. Tak się jednak nie stało. Finałowy odcinek show był wyjątkowo zaskakujący. Artur wyznał, że nie czuł się swobodnie przed kamerami. Sara przeżywała tę przykrą sytuację. Wygląda jednak na to, że otarła już łzy.

"Rolnik szuka żony". Sara w wieczorowej odsłonie. "Uwielbiam takie eleganckie kreacje"

Chociaż telewizyjna kariera Sary dobiegła końca, to uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" prężnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje prawie 63 tys. użytkowników. To właśnie na tej platformie Sara zdała internautom relację z eventu, na który się wybrała. "W ostatni weekend wzięłam udział w wyjątkowym wydarzeniu branży nieruchomości. Zdecydowanie był to niezapomniany czas" - wyjaśniła Sara na InstaStories. Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" dodała także film, na którym pokazała swoją stylizację w całości. Postawiła na czarną, dopasowaną sukienkę do ziemi. "Uwielbiam takie eleganckie kreacje na większe wyjścia. Jak jest tylko taka możliwość, cieszę się jak dziecko i mam sukienki, które tylko czekają na ten moment. Jako królowa czerni mój wybór był oczywisty" - pisała. Co sądzicie o Sarze w wieczorowym wydaniu?

"Rolnik szuka żony". Internauci zachwyceni wyglądem Sary. "Jest ogień"

Pod filmem Sary od razu zaroiło się od komentarzy zachwyconych internautów. "Piękna figura, ale nic mnie tak nie zachwyca, jak te włosy", "Ależ ty jesteś urocza dziewczyna", "Jest pięknie. Po prostu sztosik", "Świetna stylizacja" - pisali na Instagramie. Nie zabrakło także wzmianki o Arturze. Wiele osób pamięta, jak rozczarował Sarę. "Artur niech patrzy, co stracił! Jest ogień" - napisała jedna z internautek.

Sara i Artur w programie Fot. @Rolnik szuka żony / YouTube / screenshot