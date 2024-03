Smutne wieści dla fanów popularnego show. 40-letni uczestnik nie żyje. Tragiczne okoliczności śmierci

"Gogglebox" to program, który zdobył popularność w wielu krajach, także w Polsce. Polega na tym, że oglądamy, jak uczestnicy komentują to, co widzą w swoim telewizorze. Jego bohaterowie zyskują sympatię widzów, którzy później śledzą ich losy w mediach społecznościowych. Produkcja przyniosła sławę takim osobom jak Agnieszka Kotońska czy Sylwia Bomba. Także odbiorcy w Wielkiej Brytanii pokochali ten format. Niestety, dotarły do nich i do nas tragiczne wieści.

"Gogglebox". Uczestnik z Wielkiej Brytanii nie żyje

George Gilbey miał 40 lat, a informacja o jego śmierci dotarła do mediów krótko po tragicznym zdarzeniu. Do wypadku doszło w hrabstwie Essex, mężczyzna spadł z dużej wysokości. "Otrzymaliśmy zgłoszenie o incydencie na Campfield Road w Shoebury dziś rano (27 marca) około godziny 10:00, podczas którego mężczyzna pracujący na wysokości upadł i doznał obrażeń. Na miejscu pojawiło się pogotowie ratunkowe, w tym lotnicze pogotowie ratunkowe. Niestety, mężczyzna zginął na miejscu" - przekazał rzecznik policji w oficjalnym komunikacie. Uczestnika programu pożegnała produkcja show na platformie X. "George był częścią rodziny 'Gogglebox' przez osiem sezonów wraz ze swoją mamą Lindą i ojczymem Petem. Nasze myśli i najgłębsze kondolencje przesyłamy Lindzie, rodzinie i przyjaciołom George’a w tej bardzo smutnej chwili" - czytamy. Zdjęcia celebryty znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Mężczyznę pożegnali w mediach społecznościowych także najbliżsi oraz przyjaciele. Zdruzgotani są także fani, którzy nie mogą uwierzyć w śmierć ulubionego uczestnika "Gogglebox".

"Gogglebox". Niedawno pożegnaliśmy Bunię

Także w polskiej edycji nie zabrakło smutnych doniesień. 10 lutego pojawiła się informacja o śmierci Teresy Orczyk, mamy Izabeli Zeiske. Kobieta wcześniej trafiła do szpitala, a jej córka prosiła o modlitwy. Ją także pożegnali bliscy oraz przyjaciele z formatu. Nie zabrakło również wpisu produkcji. "Żegnaj kochana pani Buniu. Będzie nam pani bardzo brakowało. Składamy wyrazy współczucia dla całej rodziny" - mogliśmy przeczytać na oficjalnych profilach "Gogglebox" oraz TTV na Instagramie.