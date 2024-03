"Milionerzy" od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Obecnie widzowie TVN mają okazję oglądać już 15. sezon teleturnieju. W najnowszym 716. odcinku naprzeciwko Huberta Urbańskiego usiadł Remigiusz Kania z Warszawy, który jako pierwszy odpowiedział na pytanie eliminacyjne z geografii. Szybko zaczął piąć się w górę, odpowiadając na poszczególne pytania. Nie obyło się bez problemów, gdyż po drodze wykorzystał telefon do przyjaciela i pomoc publiczności. Dzięki kołom ratunkowym dotarł do progu gwarantowanego 40 tysięcy złotych. To etap, na którym zazwyczaj zaczyna się robić poważnie. Tak byłoi tym razem.

"Milionerzy". Co znaczy "catch-as-catch-can" w sportowym żargonie? Odpowiedź na pytanie

Pan Remigiusz dotarł do pytania za gwarantowane 40 tysięcy złotych z jednym kołem ratunkowym - 50:50. Gdyby odpowiedział poprawnie, doszłoby mu jeszcze jedno - zamiana pytania, która jest dostępna właśnie powyżej tego progu. Jak mu poszło? Prowadzący przeczytał pytanie:

Jeśli catch-as-catch-can" w sporcie, to tylko:

A: w tenisie

B: w piłce wodnej

C: w hokeju na trawie

D: w zapasach

Uczestnik od razu poprosił o wykorzystanie koła 50:50. System odrzucił dwie błędne odpowiedzi i zostały A i D. - Byłem bliżej odpowiedzi - zapasy, odrzuciłem A i C, to są sporty, w których nie łapie się, a raczej odbija. Myślę, że zapasy polegają na łapaniu przeciwnika w taki sposób, jak to tylko jest możliwe, choć pewnie niedozwolony jest każdy chwyt - powiedział. Mimo że nie był pewien, drogą dedukcji zaryzykował, stawiając na odpowiedź D. Ryzyko się opłaciło. Pan Remigiusz zgarnął 40 tys. zł i mógł grać dalej. Choć doszedł do pytania za 125 tys. zł, nie udało mu się odpowiedzieć poprawnie i wyszedł ze studia z sumą gwarantowaną.

'Milionerzy'. Jeśli catch-as-catch-can, to tylko... fot. 'Milionerzy'/TVN

"Milionerzy". Ciekawe pytania z ostatnich odcinków

W ostatnim odcinku "Milionerów" uczestnik zmierzył się m.in. z pytaniem: "Co powstało w XIX w. w celu ominięcia pruskich komór celnych przy tranzycie zboża przez Bałtyk?". Dzięki pomocy publiczności udało mu się zgarnąć 20 tys. zł. Z kolei we wcześniejszej rozgrywce uczestniczka musiała odpowiedzieć na pytanie o "Apostoła Narodów". Dzięki ryzyku udało jej się wygrać 250 tys. zł.