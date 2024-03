"Hotel Paradise" to jedno z najpopularniejszych reality show. Format doczekał się już ośmiu odsłon i od kilku lat niezmienne prowadzony jest przez Klaudię El Dursi. Choć najnowsza odsłona dopiero co wystartowała, to już zdążyła rozkręcić się na dobre. W nowym sezonie nie brakuje dram, awantur i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nieco zmienione zostały również dotychczasowe zasady gry. Bohaterowie, którzy odpadną podczas Rajskiego Rozdania, nie będą mogli już wrócić do randkowego show. Widzowie bacznie śledzą przebieg wydarzeń w willi i ochoczo komentują poczynania uczestników w sieci. W jednym z nowych odcinków Daniel musiał pożegnać się z programem. Ta decyzja nie spodobała się widzom.

Zobacz wideo Byliśmy w kawiarni zwycięzcy "Hotelu Paradise". To jedyne miejsce, w którym watę cukrową dostaniecie do wszystkiego

"Hotel Paradise". Klamka zapadła. Jeden z uczestników żegna się z programem

Za nami kolejne odcinki "Hotelu Paradise", a w nich niespodziewane pożegnanie oraz pojawienie się nowego uczestnika. Ostatnio Michał i Daniel stanęli przed tzw. osądem pozostałych uczestników. Mieszkańcy willi mieli bowiem zadecydować, który z wymienionych panów będzie musiał opuścić Rajską Wyspę. W wyniku głosowania zapadła jasna decyzja. To Daniel zakończył przygodę z telewizyjnym show i wrócił do domu, a w jego miejsce wszedł Oskar. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Hotel Paradise". Widzowie nie kryją rozżalenia. "Najlepszy uczestnik odpadł"

Taki obrót spraw niekoniecznie przypadł do gustu widzom. Zaraz po odcinku w oficjalnych mediach społecznościowych programu wylała się lawina komentarzy. "Daniel masz klasę, której mogą Ci zazdrościć pozostali chłopcy" - napisała jedna z internautek. "Mega miły i normalny gościu, z szacunkiem do kobiet i szkoda ze tak szybko kończy przygodę" - dodała kolejna. "Największy smutek. Bardzo pozytywny chłopak" - stwierdziła następna. "Najlepszy uczestnik odpadł" - napisała jeszcze jedna. To tylko nieliczne komentarze. W rzeczywistości pojawiło się ich o wiele więcej. Każdy o podobnym wydźwięku. A wy co o tym sądzicie? Myślicie, że uczestnicy podjęli prawidłową decyzję? ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Konflikt Bartka i Luizy przybiera na sile poza programem. "Ogarnij się".