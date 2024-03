Program "Magia nagości" szybko zyskał na popularności i doczekał się już edycji w kilku krajach. Format od początku wzbudza spore kontrowersje. Wszystko przez jego założenia - uczestnik wybiera osobę na randkę jedynie na podstawie oglądu ciał kandydatów. W jednym z ostatnich wydań brytyjskiej edycji show jeden z uczestników do złudzenia przypominał znanego aktora. W sekcji komentarzy w mediach społecznościowych zawrzało. Zobaczcie, o jaką gwiazdę chodziło.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Krupa wybaczyłaby zdradę? Sama została zdradzona

"Magia nagości". Uczestnik do złudzenia przypominał znanego aktorka. "Wygląda jak kopia"

W jednym z odcinków brytyjskiego wydania magii nagości partnera na randkę szukała Jane, trenerka rozwoju osobistego kobiet. Jednym z jej kandydatów był Ian, który rozgrzał internet do czerwoności. Wszystko za sprawą jego urody. Ian do złudzenia przypominał jednego z popularnych aktorów. "Co do cholery Simon Pegg robi w ‘Magii nagości’?", "Wygląda jak kopia Simona Pegga" - czytamy w komentarzach. Simon Pegg to brytyjski aktor, komik, scenarzysta filmowy i producent. Widzowie dobrze go znają z serii "Star Trek", czy serii "Mission: Impossible". Jak się jednak okazuje, podobieństwo do popularnego aktora nie uratowało Iana. Uczestnik nie dostał się do finału, bo Jane ostatecznie wybrała innego kandydata. Widzicie podobieństwo uczestnika do aktora?

"Magia nagości". Uczestniczka była podrywana przez znanego aktora. Wyjawiła nazwisko

W jednym z wydań brytyjskiej edycji "Magi nagości" udział wzięła Chrissie Wunna, która szukała kandydata hojnie obdarzonego przez naturę. Na fali rozpoznawalności po programie Wunna wzięła udział w różnych formatach typu reality show. W najnowszym wywiadzie przyznała, że na co dzień jest nieustannie zasypywana propozycjami randek. Wspomniała, że nie robi to na niej większego wrażenia, bo zawsze była adorowana. Wunna przypomniała kilka historii z czasów, kiedy mieszkała w Los Angeles. Celebrytka twierdzi, że była podrywana przez jednego z popularnych aktorów, Josepha Fiennesa. Wyznała, co zrobił gwiazdor, aby się do niej zbliżyć.